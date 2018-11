Sénégal: "Famille et diabète", thème de la Journée mondiale consacrée à cette maladie

Dakar — Le thème "Famille et diabète", retenu pour l'édition 2018 de la Journée mondiale du diabète, vise à engager davantage parents et professionnels de santé dans la prévention et la prise en charge de cette maladie, a indiqué, lundi, à Dakar, la directrice du centre Marc Sankalé de l'hôpital Abass Ndao, professeur Maimouna Ndour Mbaye.

"Le diabète, c'est une histoire de famille autant dans la prévention que dans l'accompagnement des malades", a-t-elle souligné au cours d'un point organisé par l'Association sénégalaise d'aide et de soutien aux diabétiques (ASSAD), en prélude de la Journée mondiale du diabète prévu mardi.

Cette manifestation sera l'occasion "d'unir nos forces, les professionnels de la santé, les parents et les médias pour que les malades adoptent un mode de vie sain et ainsi éviter que les malades développent des formes graves", a ajouté Mme Mbaye.

Selon le secrétaire général de l'ASSAD, Baye Oumar Guèye, la Journée mondiale, dont la cérémonie se déroulera dans le département de Rufisque, sera notamment marquée par l'inauguration d'une Maison du diabétique dans cette commune.

Pour la secrétaire générale de l'antenne ASSAD de Rufisque, Maguette Ndoye "c'est une maison pour regrouper tous les diabétiques afin de partager leurs expériences tous les mardis à travers des causeries".

Parlant de la prévalence du diabète au Sénégal, la directrice du centre Marc Sankalé signale que selon des études datant de 2015, "il ya 3,4 % de la population nationale qui souffre de diabète".

Dans ce sillage, le chef de la division des maladies non transmissibles au ministère de la Santé et de l'Action sociale, docteur Babacar Guèye, souligne la nécessité de "communiquer sur les modes de prévention des maladies non transmissibles dont le diabète mais surtout adopter des comportements sains".