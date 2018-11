Angola: Le pays et l'Algérie coopèrent dans le domaine des anciens combattants

Luanda — L'Angola et la République algérienne démocratique et populaire coopéreront désormais dans le domaine des anciens combattants, à la suite d'un accord de coopération signé entre les deux pays.

Le document susmentionné vise à échanger des documents, des informations et des expériences concernant la protection sociale de cette frange. L'accord a été signé lors d'une visite de travail de quatre jours du ministre angolais des Anciens combattants, João Ernesto dos Santos "Liberdade", en Algérie.

L'accord prévoit une coopération dans le domaine du patrimoine culturel et historique, y compris la promotion de l'éducation patriotique et la diffusion de films et de documentaires sur les faits et réalisations de la lutte de libération nationale dans chaque pays, la formation technico-professionnelle, la promotion de partenariats stratégiques pour l'amélioration des conditions, ainsi que la fabrication de prothèses et d'accessoires orthopédiques pour la rééducation physique d'anciens combattants.

Le protocole a été paraphé par les ministres des anciens combattants de l'Angola et de la République démocratique populaire algérienne, respectivement João Ernesto dos Santos "Liberdade" et Tayeb Zitouni, dans le cadre des relations bilatérales plus étroites.

Les parties ont convenu de créer un comité technique mixte composé de hauts fonctionnaires des deux ministères, chargé d'évaluer, de discuter et de développer les diverses nuances du mémorandum.