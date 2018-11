Maroc: Lancement de la première édition de l'événement "Go Goal" à Rabat

La première édition de l'événement "Go Goal" s'est ouverte, dimanche à Rabat, avec la participation d'un parterre de coachs, de psychologues, de youtubeurs et d'influenceurs marocains.

Organisé par l'Académie marocaine de la créativité, "Go Goal" définit sa mission comme "propagateur d'idées" et met gratuitement à la disposition du public marocain les meilleurs exposés et conférences inspirées par des expériences réelles, qui couvrent un large éventail de sujets, notamment la science, les arts, la politique, l'architecture, la musique et plusieurs autres sphères de compétences.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur de l'Académie marocaine de la créativité, Driss Qarqouri, a souligné que le principal objectif de cette initiative est de partager avec les participants les expériences de personnalités influentes ainsi que leur propre philosophie de vie afin de les aider à réaliser leurs rêves et leurs attentes.

Il a, en outre, fait savoir que "cette académie, la première en son genre à mettre la créativité en tête de ses préoccupations, inspire les jeunes pour les aider à avoir une source financière autonome dans n'importe quel domaine à condition d'être créatifs".

Ont pris part à cette rencontre des intervenants de plusieurs disciplines, y compris des personnalités populaires à l'échelle nationale, en plus de plusieurs représentants du corps diplomatique accrédité au Maroc et des acteurs de la société civile.

L'Académie marocaine de la créativité est un organisme non-gouvernemental et indépendant, qui adopte le travail de groupe et le bénévolat et contribue à l'encadrement et à la formation des enfants et des jeunes pour la tolérance et la lutte contre la violence et la haine, selon des principes à savoir l'indépendance, la créativité, le leadership et le respect de la différence.

Composée de diplômés de différents domaines, notamment des médecins, des psychologues, des orthophonistes, des professeurs de théâtre et de musique, des professeurs de sport, des coachs et des professeurs de l'audiovisuel, l'Académie marocaine de la créativité vise non seulement à former les jeunes Marocains afin d'être plus créatifs, mais aussi à faire de la créativité elle-même une thérapie.