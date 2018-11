Sénégal: Repli des prix à la consommation en octobre

L'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation du mois d'octobre 2018 s'est replié de 0,6% indique l'agence nationale de la statistique et de la démographie dans sa dernière publication(Ansd).

Cette évolution provient principalement d'une diminution des prix des services de « communication » et des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées ». En variation annuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 0,1%. Le taux d'inflation annuel moyen s'est établi à +0,3%.

Les prix des services de « communication » ont enregistré une baisse de 3,8%, consécutive à celle des prix de la communication téléphonique (-4,3%). Cette situation résulte d'une suroffre de bonus de crédits au cours de la période sous revue. En comparaison à leur niveau d'octobre 2017, les prix ont chuté de 8,2%.

Les prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » ont diminué de 1,5% en rythme mensuel. Cette évolution est principalement due au recul des prix des tubercules et plantains (-16,3%), des agrumes (-10,0%), des légumes secs et oléagineux (-7,7%), des légumes frais en fruits ou racines (-5,6%), de la viande de bœuf (-2,5%), ainsi que des poissons (-2,3%).

L'amélioration de l'offre et le retour progressif au niveau des marchés de certains produits saisonniers expliquent cette tendance baissière. En variation annuelle, les prix de la fonction ont été majorés de 0,2%.

Les prix des services de « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » se sont repliés de 0,1%, en liaison avec la baisse de ceux des produits pour l'entretien et réparation courante (-0,6%). En variation annuelle, ils ont progressé de 0,6%.

La régression des prix des « boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants » (-0,1%) en octobre 2018 est induite par celle des prix des tabacs et stupéfiants (-0,1%). En variation annuelle, ils se sont accrus de 7,0%.

Les prix des « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer », des « articles d'habillement et chaussures » et des services de « restaurants et hôtels » sont demeurés stables en rythme mensuel. Comparés à la période correspondante en 2017, ils se sont repliés respectivement de 0,1%, 0,9% et 0,1%.

Les prix des services de « transports », de « loisirs et culture », ainsi que des « biens et services divers » sont restés également inchangés en octobre 2018. En variation annuelle, ils ont progressé respectivement de 0,3%, 3,0% et 0,4%.

Les prix des services de « santé » se sont accélérés de 0,5%, sous l'effet d'un accroissement de ceux des médicaments traditionnels (+ 6,8%). En variation annuelle, ils ont rebondi de 0,6%.

Les services de « l'enseignement » se sont renchéris de 2,3% au mois d'octobre 2018, en rapport avec le réajustement des inscriptions et des frais de scolarité de 2018-2019.

Les hausses les plus marquées sont enregistrées au niveau des prix des services de l'enseignement non défini par niveau (+6,5%), de l'enseignement supérieur (+3,2%), et de l'enseignement pré-élémentaire et primaire (+2,7%). Comparés à octobre 2017, les prix ont également augmenté de 2,3%.

L'inflation sous jacente s'est repliée de 0,3% en rythme mensuel et de 0,1% en variation annuelle. Les prix des produits locaux et importés se sont réduits respectivement de 1,0% et 0,2%. En variation annuelle, les prix des produits locaux se sont relevés de 0,1%, tandis que ceux des produits importés se sont repliés de 0,3%.