Sénégal: Le travail des femmes non pris en compte représente 21% du PIB

Dakar — La compatibilité nationale laisse de côté une contribution des femmes correspondant à 21 our cent du Produit intérieur brut (PIB), a révélé lundi le directeur régional du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), Mabingué Ngom.

"Une étude réalisée en 2017 par le Centre de recherche en économie et finance appliquée de l'Université de Thiès (CREFAT) a montré, qu'au Sénégal, le travail des femmes non pris en compte par la comptabilité nationale représente environ 21% de PIB", a-t-il déclaré.

M. Ngom intervenait à Dakar, lors d'une rencontre de haut niveau sur le dividende démographique et l'autonomisation des femmes et des filles. Cette réunion de deux jours a vu la participation de plusieurs pays de la sous-région et du corps diplomatique.

Selon le directeur régional de l'UNFPA, en moyenne, les femmes font sept à huit heures de travaux domestiques par jour, contre une heure au plus pour les hommes.

Concernant leur implication dans les activités génératrices de revenus et l'entreprenariat, a-t-il souligné, les femmes sont les principales actrices de l'économie agricole.

Certes, a indiqué M. Ngom, des progrès significatifs ont été réalisés pour assurer la parité entre les filles et les garçons au niveau du cycle primaire, mais des défis importants demeurent dans le maintien de ces dernières dans le système éducatif.

Il a signalé que, chaque jour, environ 20 mille adolescentes et jeunes filles accouchent dans les pays en développement à cause des disparités entre les garçons et les filles.

"Dans le domaine de la santé, a rappelé Mabingué Ngom, il est démontré que la planification familiale a des effets positifs sur l'autonomisation sociale et économique des femmes."

La planification contribue pour près de 30% à la réduction de la mortalité maternelle et pour 10% à celle de la mortalité infantile, renseigne-t-il.