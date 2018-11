Algérie: Diabète - Plus de 5.500 nouveaux cas à Alger durant les neuf premiers mois de 2018

Photo: Liberation

Un patient testant le niveau de sucre dans son sang.

Alger — Plus de 5.500 nouveaux cas de diabète ont été enregistrés au niveau d'Alger durant les neuf premiers mois de l'année (de janvier à septembre), a-t-on appris auprès de la chef du service des activités sanitaires et des produits pharmaceutiques à la direction de Santé.

"Le nombre de nouveaux cas de diabète enregistrés à travers les dix 10 Etablissements publics de santé de proximité (EPSP) au niveau d'Alger durant la période allant de janvier à septembre de l'année en cours s'élève à 5529 nouveaux cas, suite à des examens médicaux préliminaires de plus de 144.700 personnes, contre 5947 cas durant la même période de l'année précédente", a indiqué lundi à l'APS Dr Bourkich Zekagh Nadia à l'occasion des préparatifs de la Journée mondiale du diabète qui coïncide avec le 14 novembre de chaque année, sous le slogan "le diabète concerne chaque famille".

Rappelant que 2421 nouveaux cas ont été enregistrés chez les hommes et 3108 chez les femmes, alors que 747 cas sont du type 1 contre 4877 du type 2, elle a fait état d'une hausse en nombre des cas enregistrés chez les femmes à cause des pressions quotidiennes et du stress outre l'absence d'un régime sain et le manque d'activité physique.

Dans ce cadre, la même responsable a noté que durant le premier trimestre de 2018 (de janvier à mars), 1873 nouveaux cas de diabète ont été enregistrés, dont 1028 femmes, tandis que durant le deuxième trimestre (d'avril à juin) 2025 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 1141 femmes et 1631 nouveaux cas dont 939 femmes et 692 hommes durant le troisième trimestre (de juillet à septembre) .

Par tranche d'âge, il a été enregistré 15 nouveaux cas chez la tranche de 10-20 ans, 156 cas chez la tranche 20-30 ans, 573 nouveaux cas chez la tranche 30-40 ans, 1230 cas chez la tranche 40-50 ans, 1704 cas chez la tranche 50-60 ans et 1402 cas de la tranche (60-70 ans), a-t-elle précisé.

Les services de la direction de la santé d'Alger ont enregistré 8348 nouveaux cas de diabète durant 2017, dont près de 5026 chez les femmes contre 3322 chez les hommes. La tranche d'âge chez les femmes est la plus touchée avec 1561 (50-60), suivie de 1148 (60-70 ans) et 1075 nou veaux cas (40-50 ans), a-t-elle fait savoir.

Selon la même responsable, la wilaya d'Alger compte 5 centres "baromètre" à cet effet, répartis sur les différents établissements publics de santé de proximité (EPSP), à savoir les cliniques Bachir Ladjouzi à Ruisseau et à Belouizdad, salle de soins 'Sidi M'barek" à Baraki et Bouyoucef à Bouzareah, à Dar El Beida (Dergana) et à Zeralda (Staoueli), encadrées par des médecins spécialistes et un staff paramédical.

Le centre baromètre qui entre dans le cadre du partenariat entre le ministère de la Santé et les laboratoires danois Novo Nordisk, comporte un programme préventif pour le suivi du dossier médical électronique du patient ainsi que le suivi méthodologique des indicateurs biologiques et cliniques pour la collecte des informations (réseau national des diabétiques).

A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du diabète (14 novembre), une campagne de sensibilisation sur la prévention du diabète sera organisée les 13 et 14 novembre respectivement au niveau de la maison du diabétique de l'EPSP "Bachir Ladjouzi" à Ruisseau et l'établissement hospitalier de Kouba, outre une action de sensibilisation supervisée par un staff médical et paramédical pour conseiller et orienter le patient en matière d'alimentation et d'activité sportive, a ajouté Mme. Bourkich Zekagh.

Elle a rappelé, par ailleurs, que la Journée mondiale du diabète est une occasion pour s'enquérir des efforts consentis par l'Etat en termes de prise en charge des diabétiques et des moyens mobilisés pour la prévention et le diagnostic de cette maladie.