Algérie: ِConcours et activités dans les écoles coraniques pour prôner les qualités du prophète Mohamed (QSSSL)

Alger — Plusieurs activités et concours seront organisés à travers les écoles coraniques et les mosquées d'Alger, à l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui Echarif, en vue de prôner les qualités et vertus du prophète Mohamed (QSSSL) et d'enseigner sa tradition aux jeunes et à l'ensemble des franges de la société, a-t-on appris, lundi, de M. Zoheir Boudraâ, Directeur des Affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya d'Alger.

Un riche programme a été tracé par l'ensemble des écoles coraniques et mosquées d'Alger, à l'occasion du Mawlid Ennabaoui, en vue d'"inculquer les qualités et vertus du prophete Mohamed aux jeunes", a précisé M. Boudraa, dans une déclaration à l'APS.

Toutes les mosquées et les écoles coraniques relevant du Secteur ont oganisé, ces dernières semaines, plusieurs épreuves de sélection pour accéder à la phase finale du Concours wilayal de récitation du Saint Coran et du hadith, qui prendra fin la nuit du Mawlid Ennabaoui Echarif, avec la distinction de 15 lauréats dans les 5 catégories de ce concours qui a vu, lors de sa première phase, l'entrée en compétition de pas moins de 200 participants, âgés de moins de 25 ans.

Plusieurs activités se déroulent à travers les structures religieuses de la capitale et au niveau de toutes les communes, y compris des concours locaux sur la tradition du Prophète Mohamed (QSSSL), ainsi que l'organisation, à travers les grandes mosquées de la wilaya, de conférences scientifiques, de journées d'études et de communications sur les qualités et la tradition du prophète.

Les responsables des écoles et classes coraniques d'Alger dispenseront des cours aux enfants, dont les élèves du cycle préscolaire, poursuit l'interlocuteur, axés sur les valeurs morales et les qualités du prophète pour les inculquer à la génération de demain.

La nouvelle année scolaire d'enseignement coranique (2018-2019) a enregistré, dans la capitale, plus de 100 000 élèves qui poursuivent leur apprentissage du Saint Coran, au sein des 50 écoles coraniques d'Alger abritant plus de 1000 classes coraniques, tandis que le nombre des élèves ayant été inscrits dans les classes du préscolaire au sein de ces écoles, s'élève à 45.000 élèves, contre 40 000 l'année dernière, rappelle-t-on.