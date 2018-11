Algérie: Vers le lancement d'une stratégie nationale de e-santé à Alger en 2019

Alger — Une stratégie nationale de e-santé sera lancée en 2019, a annoncé, lundi à Alger, Mohamed El Amine Djaker, spécialiste des technologies de l'information et de la communication à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Algérie.

Intervenant aux travaux de la deuxième édition de la conférence expo e-santé, M. Djaker a indiqué que le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière procédait à l'élaboration d'une stratégie nationale de e-santé, en collaboration avec l'OMS, après la mise en place des cadres juridiques nécessaires pour faciliter la gestion des données médicales et aider les décideurs à concrétiser ce projet.

Il a affirmé, dans ce sens, que l'OMS accompagnera la réalisation de ce projet, en tirant profit de l'expérience des pays ayant réussi à appliquer cette stratégie et en se mettant au diapason des développements enregistrés dans les domaines médicale et informatique en vue de les adapter au secteur de la santé.

Evoquant le progrès enregistré en matière de numérisation du secteur de la Santé, à l'instar de la télémédecine et la formation à distance, l'expert a souligné l'importance d'œuvrer à développer et enrichir la base de données actuelle du ministère, vu le nombre important de spécialités et structures de santé que compte le secteur.

Pour sa part, l'expert en Système d'information sanitaire et collaborateur avec le ministère de la Santé, Nadir Benhamouda, a estimé nécessaire de créer un système informatique pour le secteur de la santé et d'œuvrer à son développement, ce qui contribuera à "transmettre rapidement les informations à tous les acteurs de la santé et partant élaborer des programmes préventifs pour améliorer la santé du citoyen".

Par ailleurs, M. Djaker a plaidé pour la garantie des moyens et ressources humaines qualifiée et l'organisation de sessions de formation continue pour accompagner les différentes acteurs dans ce secteur.