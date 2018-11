Algérie: Tizi-Ouzou - Lancement du concours "La ville la plus propre"

Tizi-Ouzou — Un concours sur "La ville la plus propre" sera lancé à travers la wilaya de Tizi-Ouzou, a annoncé lundi le wali, Abdelhakim Chater lors d'une cérémonie de remise de prix aux cinq communes participantes à la première édition du prix national "Ville verte" organisée au siège de la wilaya.

M. Chater a souligné la nécessité pour la wilaya de "s'intégrer dans la stratégie nationale de développement écologique", indiquant à ce propos, qu' " après le concours de la Ville verte, organisé au niveau national, et le concours Rabah Aissat du village le plus propre, organisé par l'Assemblée populaire de wilaya, nous allons lancer celui de la ville la plus propre".

Une compétition qui va être lancée avant la prochaine Journée mondiale de l'environnement qui coïncide avec le 05 juin de chaque année.

Cela va permettre, a-t-il souligné de "créer un esprit de compétition entre les différentes villes et localités et participera, inévitablement, à l'amélioration du cadre de vie des citoyens, à la création de richesses et d'emplois".

En outre, le responsable de l'exécutif local a déploré le nombre "réduit" de communes de la wilaya ayant pris part au concours de "La ville verte", 05 communes sur les 67 que compte la wilaya, appelant les autres communes à "en faire de même".

Il sera d'ailleurs, a-t-il indiqué, "inclus, désormais, un barème écologique dans l'inscription aux plans communaux de développement (PCD) et au fonds de garantie des collectivités locale (FGCL)" pour, a-t-il ajouté, "inciter les autres communes à se mettre de la partie".

Cinq communes ayant pris part à la première édition du prix national de la "Ville verte", lancée par le Ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, dont la commune d'Azazga, Yakouren, Ifigha, Tizi Rached et Tizi Ghenif, ont été honorées pour leur participation lors de cette cérémonie.