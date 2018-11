Algérie: APN - Examen des amendements proposés au PLF 2019

Alger — Le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) a examiné, lundi, les amendements proposés au projet de loi de finances (PLF) 2019 et a soumis ceux répondant aux conditions légales à la commission chargée de leur examen avec les délégués de leurs auteurs, indique un communiqué de l'APN.

Le bureau de l'APN a tenu une réunion, présidée par Mouad Bouchareb, président de l'APN, consacrée à l'examen de la demande présentée par la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle à l'effet d'organiser une journée parlementaire sur "la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles", ainsi qu'une autre demande, présentée par la Commission de la jeunesse, des sports et de l'activité associative pour organiser des visites sur le terrain et une journée parlementaire, ajoute le même communiqué.