Soudan: Le gouverneur de la Banque Centrale rencontre la délégation de la banque des entreprises française

Khartoum — Le directeur de la Banque Centrale du Soudan (BCS) M. Mohamed Khair Al-Zubair a rencontré lundi le PDG de la Banque des entreprises & Affacturage en présence de l'ambassadrice de France au Soudan S E Madame Emmanuelle BLATMANN, le conseiller économique et commercial, chef de la mission économique française M.Olivier Biltz et M. Bakri Yousef Omar, secrétaire général de la Fédération Soudanaise des Hommes d'Affaires et des Employeurs (SBEF/FSHAE).

L'Ambassadrice de France au Soudan a confirmé la profondeur des relations bilatérales entre la France et le Soudan, notamment culturelles et économiques, en précisant qu'ils envisagent au traitement direct avec le Soudan via les entreprises et les banques, le représentant de La Banque Delubac & Cie - Banque des entreprises & Affacturage a exprimé sa volonté sérieuse à ouvrir des comptes de transfert et de crédit avec les banques soudanaises.

Dr. Mohamed Khair s'est félicité de la visite de la délégation et de l'initiative de la Banque de France d'ouvrir des comptes pour les banques soudanaises et d'agir en tant que correspondants du système bancaire soudanais, en particulier dans le domaine de l'ouverture de crédits directement auprès des banques françaises. Il a également souligné que le Soudan est riche en ressources humaines et en ressources multiples, tout en indiquant que les reformes économiques que mène le gouvernement amélioreront le climat d'investissement au Soudan.