Sénégal: Le taux de croissance attendu à 6, 9% en 2019

Selon la Situation économique et financière et perspectives en 2019 de la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee), l'activité économique devrait rester dynamique et se maintenir sur une tendance haussière à la faveur d'un environnement interne plus favorable, mais également grâce aux investissements structurants dans le cadre de la poursuite de l'exécution des projets et programmes du PSE dans sa deuxième phase.

La consolidation des acquis et le renforcement du climat des affaires contribueraient à maintenir le dynamisme de l'activité économique.

Globalement, le taux de croissance du PIB réel est projeté à 6,9% en 2019, contre 6,8% en 2018, en liaison avec la bonne tenue des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

S'agissant de l'inflation, mesurée par le déflateur du PIB, elle est projetée à 1,9% en 2019 contre une prévision de 2,3% en 2018.

Concernant les finances publiques, la LFI 2019 a été élaborée dans un contexte de consolidation de la croissance économique. La gestion budgétaire continuera d'accompagner les différents secteurs sociaux ainsi que les secteurs productifs porteurs de croissance.

Au total, le déficit budgétaire est projeté à 442,9 milliards, soit 3,0% du PIB en 2019, contre un objectif de déficit de 475,2 milliards (3,5% du PIB) prévu au titre de la LFR de l'année 2018.