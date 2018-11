Maroc: Tarek El Bakri - La littérature dédiée aux jeunes a une vocation éducative

La littérature dédiée aux enfants et aux jeunes a pour principale vocation de contribuer à la formation et à l'éducation des hommes de demain, a affirmé, vendredi à Casablanca, l'écrivain libanais Tarek El Bakri.

M. El Bakri, qui s'exprimait lors d'une rencontre dans le cadre la 5ème édition du Salon du livre de l'enfant et de la jeunesse (8-14 novembre), a souligné que la littérature destinée aux enfants, qui a une structure particulière, vise à présenter la réalité de manière simplifiée loin des formules contenues dans la littérature destinées aux plus âgés.

"Nous aspirons via les histoires destinées à cette frange de la société à créer une génération consciente, cultivée et attachée aux valeurs", a-t-il relevé. L'écrivain libanais a publié 500 titres notamment "Al Madina Al Masjouna", Sirro Al Hakiba" et "Al Faracha Arrakissa" Initié sous l'égide de la direction régionale du ministère de la Culture et de la Communication de Casablanca-Settat, ce rendez-vous culturel, qui accueille le Liban comme invité d'honneur, est organisé notamment en partenariat avec le conseil de la préfecture de Casablanca, le Théâtre national Mohammed V et la préfecture d'arrondissement d'Aïn Chock, avec le soutien de la direction du livre, des bibliothèques et des archives.

Plusieurs activités au profit des enfants sont au programme de ce salon, tenu sous le thème "La culture et les valeurs de la citoyenneté" et auquel contribuent également l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) et les professionnels du livre outre les associations actives dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse. Le public attendu est estimé à 30.000 visiteurs.