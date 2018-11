Afrique: Forum d'investissement Dakar 2018 - Des hommes d'affaires congolais attendus au Sénégal

Le rendez-vous aura lieu du 27 au 30 novembre, dans la capitale sénégalaise, sur le thème "Investissements en Afrique". Le Congo y est invité en attendant la confirmation par une lettre officielle, a indiqué Geuck Beyeth, chargé à la communication de l'entreprise Générescencence business networking.

Le Forum d'investissement Dakar 2018 est un grand rendez-vous d'affaires, organisé par Genérescence business networking, une entreprise spécialisée dans le conseil en communication d'influence, affaires publiques, intelligence économique et business networking, en collaboration avec les autorités sénégalaises et des partenaires internationaux comme Europartner. Ce rendez-vous annuel économique permet à la fois de poser les problématiques de l'investissement en Afrique mais surtout de favoriser la connexion d'affaires entre les acteurs économiques, institutions publiques et donneurs d'ordre du Sénégal, ceux du reste du continent et du monde.

À cet effet, le Congo, par le concours de son représentant dans cet organisme, Gueck Beyeth, a été invité à y prendre part. "En tant que Congolais, j'ai souhaité que le Congo y participe à travers l'Agence congolaise d'investissement mais, malgré sa réponse d'accusé de reception, la structure n'a pas encore confirmé sa participation. Nous souhaitons avoir une institution congolaise officielle qui peut confirmer sa participation par une lettre officielle ", a insisté Geuck Beyeth, chargé à l'organisation de Générescence business networking, qui a rassuré que le stand du Congo n'attend que sa confirmation.

Notons que, pour sa première édition, le Forum économique générescence Dakar 2018 regroupera environ mille cinq cents acteurs économiques nationaux et internationaux et donneurs de quinze pays. Cet événement met à l'honneur le Luxembourg, le Maroc et la France, des pays qui entretiennent des relations exceptionnelles avec le Sénégal. Sont également attendus des opérateurs français, allemands, espagnols, turcs, guinéens, ivoiriens, maliens, tunisiens, gambiens, indiens, pakistanais et chinois. Durant quatre jours, ces hommes d'affaires vont échanger sur la thématique de l'investissement au Sénégal et valoriser la destination Sénégal, rencontres B2B, workshop (destinés aux jeunes entrepreneurs sénégalais) et portant sur l'entrepreneuriat en général, le montage financier de projet et l'innovation et l'Espace d'exposition de 2500 à 5000 m2 avec des pavillons pour les pays à l'honneur.