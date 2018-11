Madagascar: Résultats de la présidentielle - P.V original contre tout piratage

La CENI donne l'impression de donner du temps au temps.

La lenteur dans la publication des résultats par la CENI pourrait laisser certains candidats sans ... voix.

« Le pli fermé est envoyé par la voie la plus rapide à la diligence du président du bureau électoral, du représentant local de la Commission Electorale Nationale Indépendante et du premier responsable du Fokontany au président de la Section de recensement matériel des votes du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District qui est seul habilité à l'ouvrir en présence des membres de ladite Section ». Contrairement à ces dispositions de l'article 54 in fine de la loi organique n°2018-009 relative à l'élection du Président de la République, la CENI fait preuve de lenteur dans le traitement des résultats.

Annulation. Cela alimente du ... coup, les suspicions des uns et les appréhensions des autres. Tout particulièrement au niveau du tiercé de tête qui voit leurs scores respectifs stagner, alors que ceux des « petits candidats » remontent lentement. A la vitesse même de la publication des résultats qui se fait aux compte-gouttes. Et ce, 5 jours après le scrutin qui est le délai fixé pour l'acheminement des résultats d'un ou de plusieurs bureaux de vote à la Section de recensement matériel des votes, sous peine de faire l'objet d'un PV de carence qui équivaut à une invalidation ou à une annulation des résultats en question.

Non concordance. Force est alors de se demander si la lenteur dans la collecte des résultats ne risque pas de faire annuler - volontairement ou pas - les voix de bon nombre d'électeurs sans qu'ils aient voté blanc ou nul. Sans parler de l'existence de plusieurs anomalies, entre autres, la non concordance entre le nombre des votants et celui des suffrages exprimés dans plusieurs bureaux de vote. Ce qui pourrait également entraîner l'annulation de tout ou partie des résultats dans les bureaux de vote concernés. Avec ce que cela aurait d'impact sur les scores des différents candidats notamment des trois premiers dont les voix sont grignotées au fil des résultats par les 33 derniers.

Logiciels. D'après l'article 58 de la même loi organique, « un exemplaire du procès-verbal des travaux effectués par la Section de recensement matériel des votes et celui des éventuels procès-verbaux de carence dressés par elle, sont adressés à la Haute Cour Constitutionnelle. Tout candidat ou son représentant a droit à un exemplaire de procès-verbal des travaux effectués par la Section de recensement matériel des votes. Cet exemplaire a valeur d'original ». Autrement dit, tout résultat non conforme à cet original ne peut être qu'un ... pirate. Ce qui n'est pas à exclure avec les logiciels qui sont capables de pirater les résultats. Reste à savoir si la CENI est dépassée par l'évolution technologique ou si elle est une victime consentante pour ne pas dire complice.

Confrontation. Contrairement à ce qui a été annoncé peu avant le scrutin, les premières tendances n'ont pu être publiées au soir du 7 novembre par la CENI qui dispose d'un délai de 7 jours après l'envoi du dernier pli fermé par les Sections chargées du recensement matériel des votes ou l'établissement du procès-verbal de carence, pour publier les résultats provisoires. Il appartiendra ensuite à la HCC de procéder à la proclamation officielle des résultats définitifs dans un délai de 9 jours à partir de la publication des résultats provisoires par la CENI. « La HCC procède en séance publique à la proclamation officielle des résultats en spécifiant par bureau de vote : le nombre total des électeurs inscrits ; le nombre total des votants ; le nombre des bulletins blancs et nuls ; le nombre total des suffrages exprimés ; le nombre des suffrages recueillis par chaque candidat ». Ce dernier pourra faire la confrontation avec l'exemplaire du P.V de la Section de recensement matériel des votes en cas de piratage de l'original.