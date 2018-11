Soudan: 11,5 tonnes d'or des sociétés de déchets miniers

- Le directeur général de la société soudanaise des ressources minérales, Ing. Mujahid Bilal Taha a révélé qu'il y a 44 entreprises travaillant dans le domaine de traitement des déchets miniers traditionnelle, qu'elles ont produit 11,5 tonnes d'or de janvier à septembre de cette année.

Lors de son allocution à la troisième réunion des superviseurs de l'environnement et de la sécurité dans le secteur minier, qu'a été organisé par son entreprise, à la maison de police de Buri en présence d'un certain nombre de doyens des collèges, des gestionnaires des sociétés minières, des associations et des organisations concernées par l'environnement et la sécurité et des intéressés, Ing. Mujahid a confirmé l'arrêt de quatre entreprises qui travaillent dans l'exploitation minière au cours de l'année 2018 pour non-respect des exigences environnementales et de sécurité.

Il a fait allusion que les plus grands défis de l'exploitation minière conventionnelle ne sont pas en production et en augmentation, mais plutôt dans l'environnement, l'utilisation du mercure et la sécurité personnelle des travailleurs, notant le suivi de 90 incidents liés à l'environnement et à la sécurité, qui ont abouti à 11 cas de mort au cours des neuf derniers mois, référant les raisons de violer les procédures et les règles de sécurité, le manque d'expertise, l'insuffisance du matériel et la manque de la formation.