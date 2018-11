Soudan: Le Parlement écoute des rapports sur la performance de certains ministères

Khartoum — L'Assemblée Nationale entendra la réponse du ministre des Affaires étrangères sur la question du retrait des forces de la MINUAD lors de sa réunion de mardi, présentée par le MP Tahir Hassan Aboud , ainsi le rapport du ministère sur sa performance d'avril à septembre 2018 et son plan pour 2019.

Au cours de la même session, l'Assemblée Nationale examinera les communiqués sur la performance durant avril-septembre 2018 et le plan de 2019 concernant les ministères du secteur du développement économique (ministère de l'Agriculture et Forêts, de l'Elevage et Pêches, de l'Irrigation, Ressources hydrauliques et l'Électricité et du Ministère du Pétrole, Gaz et des Minéraux.