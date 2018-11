Mali: Les agents financiers de l'Etat en grève

Après leur grève de 48 heures en octobre dernier, la coordination des comités syndicaux de la direction de l'administration et des finances (DAF), des directions de ressources humaines (DRH), des cellules de planification et de la statistique (CPS) et les directions des finances et du matériel (DFM) de la Primature et des départements ministériels observe depuis ce lundi une grève de 72 heures.

Une action syndicale qui intervient à un moment où le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga éclaire les partenaires sociaux (responsables de centrales syndicales) sur la volonté du gouvernement d'organiser en mi janvier 2019 une conférence sociale.

Laquelle va être axée sur l'examen des conditions de travail, de rémunération et de statut des salariés du secteur public comme du secteur privé.

Et c'est pour solliciter les contributions, observations et commentaires des uns et des autres pour une meilleure organisation de cette conférence que le Premier ministre a décidé de rencontrer les partenaires sociaux.

Le Premier ministre a successivement rencontré les représentants de l'Union Nationale des travailleurs du Mali (UNTM), la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM), la Confédération malienne des travailleurs (CMT) et la Centrale démocratique des travailleurs du Mali (CDTM).