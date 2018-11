Sénégal: Edition 2018 du concours « Petit génie » - 60 lauréats recompensés en fournitures scolaires

Une population de 60 élèves, représentant les différentes Associations culturelles et sportives (Asc) de leurs quartiers respectifs, ont été primés hier, dimanche, par le président du mouvement « Kaolack pour la réélection du président Macky Sall en 2019 » (Krem). Il s'agit des élèves disposant des meilleures notes lors de cette 4ème édition du concours « Petit Génie ».

La compétition qui a pour objectif la culture de l'Excellence est organisée chaque année par la Zone 1/A de Kaolack dans le cadre de ses activités culturelles relatives aux Navétanes.

Ainsi, dans cet exercice, Pape Demba Bitèye a remis à chaque lauréat un important lot de fournitures scolaires composé de cahiers, manuels littéraires et Mathématiques, sacs et de tout le matériel d'usage en géométrie.

D'une valeur marchande de 400.000 frs, ces fournitures ont été déployées pour amortir d'une part les lourdes charges parentales en matière d'éducation, et de l'autre contribuer à l'épanouissement de ces jeunes élèves qui ont déjà commencé à montrer les premiers germes d'une maturité avérée.

Pour le parrain de la journée, « c'est une fierté d'être distingué en une telle journée, mais également « une constance, car à chaque fois que l'occasion se présente, nous avons hâte de restituer à l'école sénégalaise une partie de ce qu'elle nous a donné.

Et comme vous le savez, le président de la République accorde une importance particulière au développement du capital humain, qui consacre d'ailleurs l'Acte II du Plan Sénégal Emergent (Pse).

Et à chaque fois que nous avons la possibilité d'aborder ce thème, nous avons une réelle motivation et un engagement sans faille par rapport à ce programme ».

S'adressant par ailleurs aux récipiendaires et leurs parents venus les accompagner, le secrétaire permanent à l'Energie a ainsi réitéré « en direction de ces jeunes que j'appelle souvent la génération du pétrole et du gaz, parce qu'étant les citoyens les mieux désignés pour gérer plus tard les ressources du pétrole et du gaz, le devoir de les sensibiliser, les motiver, leur montrer que rien n'est impossible.

Mais des efforts sont nécessaires pour qu'ensemble, qu'on puisse concrétiser et bâtir avec le président de la République ce nouveau modèle pour l'école sénégalaise, ce nouveau type d'écoles promptes à former les futures ressources humaines qui seront plus tard en mesure de gérer tout ce patrimoine », a-t-il conseillé.