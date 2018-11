Afrique: Autonomisation des femmes et des filles et capture du dividende démographique - Plaidoyer pour bâtir des alliances stratégiques

Un atelier de haut niveau sur «Dividende démographique et autonomisation des femmes et des filles» s'est ouvert hier, lundi 12 novembre 2018 à Dakar. L'objectif de cette rencontre est de renforcer le plaidoyer et le dialogue politique, de bâtir des alliances stratégiques afin d'engager les actions concrètes pour l'autonomisation des femmes et des filles, en vue de la capture du dividende démographique.

Dans le cadre du Projet régional sur l'Autonomisation des femmes et de dividende démographique au Sahel, (SWEDD), initié par le Fonds des Nations Unis pour la population (UNFPA), la Banque mondiale et les gouvernements de sept pays (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger et Thiad), une rencontre sur «Dividende démographique et autonomisation des femmes et des filles» s'est ouverte, hier lundi à Dakar.

Placée sous l'égide du ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, cette rencontre de haut niveau de deux jours (12-13 novembre) vise à créer un espace d'échange sur la question de l'autonomisation des femmes en lien avec le dividende démographique, partager les leçons apprises en matière de genre et autonomisation des femmes et des filles dans le cadre des politiques nationales.

Il s'agit aussi de permettre aux décideurs nationaux de partager leurs expériences en matière d'autonomisation économiques des femmes et des filles dans le cadre de leurs politiques et programmes de développement et échanger sur les meilleurs politiques et stratégies et actions nécessaires pour le renforcement et l'autonomisation des femmes et la capture du dividende démographique.

Selon le ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, Salimata Diop Dieng, ce conclave de haut niveau est «appuyé par notre partenaire, l'UNFPA pour faire un plaidoyer pour la capture du dividende démographique c'est-à-dire intégrer la dynamique de la population, avec la croissance de la population et la baisse du taux de fécondité, pour partager les ressources d'une façon équitable.

La question, elle est très importante; nous parlerons des expériences sur l'autonomisation des femmes notamment les projets et programmes, parce que les femmes sont faibles économiquement et au niveau de la formation et nous avons une faible représentation des filles au niveau secondaire», a-t-elle dit.

Cet atelier organisé en étroite collaboration avec l'UNFPA et de l'Ambassade du Canada, vise également à renforcer l'engagement des gouvernements et l'ensemble des parties prenantes afin d'engager des actions concrètes pour l'autonomisation des femmes et des filles en vue de la capture du dividende démographique.

Le directeur général de l'UNFPA, Mabingué Ngom explique: «cette rencontre s'inscrit dans la droite ligne des priorités de l'Union africaine (UA) qui mettent l'accent sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, reconnues comme étant des objectifs prioritaires de transformation structurelle et de développement durable de l'Afrique.

C'est une opportunité pour partager les expériences nationales et régionales dans le domaine de l'autonomisation des femmes et des jeunes et permettra, en particulier, de partager les progrès réalisés dans le domaine du renforcement de l'engagement politique et de la mobilisation sociale en faveur de l'autonomisation des femmes, des jeunes et du dividende démographique dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et au-delà ainsi que les actions à mener pour assurer la pérennisation des acquis», a-t-il laissé entendre.

Les résultats attendus de cette atelier sont la création d'un espace d'échange en vue de mettre en place un cadre multisectoriel de partenariat entre le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, les réseaux en population et développement, les organisations de femmes et de jeunes.

Le séminaire de Dakar permettra également de partager les nouvelles orientations stratégiques en matière d'autonomisation économiques des femmes et des filles au Sénégal.