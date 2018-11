Sénégal: Abdoul Mazide Ndiaye - « L'opposition a le droit, surtout qu'on lui demande 1% d'un fichier dont il ne connait pas le nombre»

interview

Requête de contrôle de la tenue du fichier général des électeurs

Que pensez-vous de la mesure du parti au pouvoir de mettre sur internet une partie du fichier électoral pour répondre à la demande instante de l'opposition de disposer de ce fichier ? Et comment appréciez-vous la posture de cette même opposition qui se dit loin d'être satisfaite et qui compte même envoyer des informaticiens à la DAF pour contrôler le fichier?

Je pense qu'en 2000, c'était comme ça. On avait demandé que l'accès au fichier soit permis aux opposants, toute l'opposition, à la société civile et même à la population et c'est cela même qui est normal.

Vous travaillez sur un fichier qui va servir à choisir le président de la République et il n'y a que le candidat-président qui connaît ce qu'il y a dedans. Ce qui est mis en ligne permet seulement à quelqu'un de savoir si la carte de l'électeur est faite ou pas.

Il faut que le fichier soit analysé par des informaticiens qui vont vérifier s'il n'y a pas de doublon, si les gens n'ont pas déménagé ou ne se sont pas déplacés vers d'autres endroits. L'opposition a le droit, surtout qu'on lui demande 1% d'un fichier dont il ne connaît pas le nombre, il a le droit !

Et le gouvernement doit faire preuve de flexibilité en donnant aux gens le soin de regarder ce qu'il y a dedans. S'ils (les tenants du pouvoir-ndlr) n'ont rien à cacher, cela ne devrait pas poser de problème. Je pense que sur ce point, l'opposition a raison !

Est-ce que l'opposition a le droit d'un point de vue juridique d'envoyer des experts (informaticiens) pour auditer le fichier électoral ?

C'est en cas de revue du fichier électoral mais on la fait chaque fois que le fichier est soupçonné d'être mauvais, on demande à une équipe du gouvernement, une équipe de l'opposition et une équipe de la société civile de se retrouver autour du fichier et de voir s'il n'y pas trop de doubles ou de trucages, si les photos sont correctes etc.

On l'a fait à chaque fois. Il y a maintenant l'audit de l'Union Européenne qui avait donné une situation qui s'est avérée problématique.

Maintenant, l'opposition a le droit de demander comme on demande le dialogue, qu'on se voit autour du fichier pour voir si le fichier est bon ou pas bon. Cela est un droit. En tout cas, c'est légitime.

Vous me demandez de fournir 1% de parrainage sur quelque chose dont vous êtes seul à connaître le nombre. Le numérateur, c'est un que vous l'avez choisi avec l'Assemblée nationale et le dénominateur, personne ne le connaît, est le montant total des gens sur le fichier.

Est-ce que tous ces gens qui sont sur le fichier ont le droit d'y être ? Est-ce qu'il y a certains qui sont dedans et qui ne devaient pas y être ? Les gens ont le droit de savoir.