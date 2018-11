Sénégal: Partenariat Startimes et ligue 1 de football - Le CNRA valide le contrat et deboute EXCAF

La plainte déposée par le groupe Excaf contestant la validité de la convention de sponsoring conclue entre Startimes et la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp), n'est pas passée au niveau du Comité national de régulation de l'audiovisuel (Cnra). Babacar Diagne qui a reçu hier, lundi, le président Saer Seck a rejeté la requête et conforté la Ligue de football.

L'instance de régulation a fait savoir que le reproche qui a été fait à la chaîne et qu'elle est dans la TNT « n'est pas pertinent » du fait que la chaine Chinoise diffuse par Satellite et avec un décodeur hybride.

Non sans reconnaître que la société Startimes a toutefois bien des problèmes au niveau de son existence légale et doit encore se conformer avec les textes qui régissent l'actionnariat et l'audiovisuel au Sénégal.

Son président Babacar Diagne qui a reçu, ce lundi 12 novembre, Saer Seck, président de la Ligue pro s'est nettement démarqué en indiquant que son instance n'avait rien à dire sur le contrat.

« Le contrat est entre deux parties privées. Le Cnra n'a rien à y faire. La Lsfp peut bien recevoir des partenaires et discuter avec eux et trouver des financements et c'est ce qu'il est en train de faire depuis des années.

Ils ont discuté avec les organes de télévisions qui sont sur place », a déclaré Babacar Diagne, écartant toute violation de la loi relevée par la direction du groupe Excaf.

«Le reproche qui leur a été fait dans la TNT n'était pas si pertinent que cela. Ils sont en parabole. La chaine chinoise a fait prévaloir l'argument selon laquelle elle ne diffuse pas sur la TNT mais par Satellite, en parabole et sur un décodeur hybride qui prend la Tnt et le numérique.

Comme c'est le cas dans les pays africains où elle est installée. Ils ont également donné des garanties qu'ils ne l'utiliseront pas au Sénégal », soutient-il.

... LES CHINOIS APPELES A SE CONFORMER AUX LOIS EN VIGUEUR

Le président du Cnra n'a toutefois pas manqué de reconnaître que Starimes est bien confrontée à des problèmes liés dans son installation au Sénégal et qu'il n'est pas en conformité avec les lois en vigueur au niveau de l'audiovisuel et de l'actionnariat. « Startimes a bien des problèmes au niveau de son existence légale.

Donc, il faut travailler pour être conforme avec les lois et textes en vigueur au Sénégal, les règles d'actionnariat en matière audiovisuelle au niveau du Cnra et de l'Agence de régularisation des télécommunications (Artp).

Nous avons dit que Startimes a des problèmes majeurs par rapport aux textes en vigueur au Sénégal et qu'il devrait se conformer par rapport à nos textes.

Nous leur avons dit cela clairement. Mais une société audiovisuelle au Sénégal doit répondre à certains critères et qui ne sont pas toujours remplis par Startimes », relève-t-il.

« Nous avons demandé à Startimes d'aller voir l'Artp par rapport à certaines choses qui étaient à revoir. Ils sont allés voir l'Artp et ce n'est pas toujours concluant.

Nous allons continuer à discuter avec Startimes et nous voulons qu'elle se conforme aux textes en vigueur au Sénégal », a recommandé le président du Cnra