Afrique: Alassane Plea et Ferland Mendy en Bleu, adieu Mali et Sénégal?

Didier Deschamps a convoqué lundi 12 novembre le Franco-Malien Alassane Plea et le Franco-Sénégalais Ferland Mendy. Courtisé respectivement par le Mali et le Sénégal, les deux joueurs avaient toujours décliné l'invitation attendant un appel du sélectionneur français.

C'est désormais le cas. Reste à savoir s'ils entreront sur la pelouse lors de la renontre en Ligue des nations vendredi 16 novembre face aux Pays-Bas.

Préconvoqué lorsqu'il évoluait à Nice la saison passée sans jamais être appelé, Alassane Plea a bénéficié des forfaits d'Anthony Martial et d'Alexandre Lacazette pour une première convocation pour la confrontation face aux Pays-Bas en Ligue des nations.

Alassane Plea eficace en Bundesliga

Alasane Plea est un renfort intéressant pour Didier Deschamps. Quatre mois après son départ en Allemagne, le Franco-Malien s'est largement adapté à la Bundesliga avec 8 buts en 11 rencontres, en atteste son triplé sur le terrain du Werder Brême (3-1) le week-end dernier avec Borussia Mönchengladbach qui pointe à la deuxième place du championnat. Le club allemand a déboursé 25 millions d'euros pour s'attacher ses services cet été.

« J'étais sûr de mon choix et, au vu de mon début de saison, je ne suis pas déçu d'avoir rejoint la Bundesliga, confie Alassane Plea.

Et être appelé en équipe de France, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai hâte de la découvrir, d'avoir ma première cape et d'essayer d'y rester. C'est une des sélections les plus difficiles et être convoqué, c'est super. »

L'ancien joueur de l'OG Nice, 25 ans, a indiqué qu'il savait que le coach regardait ses performances. « Ça m'a donné envie de travailler, d'être performant en match sur le terrain, d'être décisif et je savais qu'un jour ou l'autre j'allais être appelé si j'étais bon, indique-t-il.

L'équipe de France A, c'est le plus haut niveau. Je connais pas mal de monde, il y a des champions du monde avec lesquels j'ai joué en sélections de jeunes, la sélection 1993, j'espère qu'ils vont me mettre dans de bonnes conditions ».

.@alassane_plea est arrivé à Clairefontaine. #fiersdetreBleus pic.twitter.com/GAflWOFoF8

Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 12 novembre 2018

Courtisé depuis de longues années par le Mali

Né à Lille, Alassane Plea a commencé sa carrière de jeune footballeur dans le club de Wasquehal. Il s'est ensuite retrouvé dans le centre de formation de l'OL pour y effectuer ses débuts en 2009-2010 avec les U17. Là-bas, il a notamment croisé Nabil Fekir, déjà appelé en sélection.

C'est à Nice que Plea se fait un nom. Il y reste quatre saisons, et termine l'exercice 2017-2018 avec 16 buts en Ligue 1.

Très généreux dans la vie, Alassane Plea a une autre qualité : il n'hésite jamais à se livrer dans le travail défensif. Ce qui ne devrait pas déplaire à Didier Deschamps qui en a fait sa marque de fabrique lors de la dernière Coupe du monde en Russise.

Courtisé depuis de longues années par le Mali, Plea a toujours repoussé sa décision. S'il dispute la moindre minute en match officiel contre les Pays-Bas, il ne sera définitivement plus éligible pour une autre sélection.

Par contre, s'il ne participe qu'au match amical contre l'Uruguay le 20 novembre, un changement de nationalité sportive est toujours possible.

.@benmendy23 (entorse genou gauche et lésion méniscale) est remplacé par Ferland Mendy (23 ans - @OL) pic.twitter.com/SSLBd4G2fR

Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 12 novembre 2018

Ferland Mendy rêvait des Bleus

Le Franco-Sénégalais Ferland Mendy, défenseur à l'Olympique Lyonnais, a aussi été appelé par Didier Deschamps pour remplacer Benjamin Mendy. Il a longtemps été indécis entre France et Sénégal puisqu'il possède les deux nationalités.

« Je ne me suis pas encore penché sur le Sénégal. J'essaie déjà de jouer le plus de matches avec l'OL, d'être le plus performant en club, avait-il confié dans un entretien à Lyon Capitale en mars dernier.

Bien sûr, je pense au choix de la sélection, mais je n'ai pas encore tranché. (Pour les Bleus) Je ne sais pas. Je suis sincère quand je dis ça. Je ne sais pas ce qui va se passer, ce que je vais faire. En tout cas, même si je vais écouter les conseils de mes proches, je déciderai seul. »

En mars dernier, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, avait indiqué lors d'une conférence de presse avoir eu un entretien avec Ferland Mendy dans le but de le faire entrer dans la tanière.

Le joueur avait indiqué qu'il réfléchirait et qu'il en parlerait à son entourage. Mais il n'avait pas caché que les Bleus étaient pour lui un objectif.