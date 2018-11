Sénégal: Eco village exemple de réussite de développement local - Mbackombel magnifie par le PNUD

La localité de Mbackombel, dans la commune de Sandiara (Département de Mbour), un écovillage a reçu, le week-end, la visite de madame Ahunna Eziakonwa, l'administratrice et assistante du Bureau régional pour l'Afrique du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), en compagnie d'Amadou Lamine Guissé, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, de madame Priya Gajraj, la représentante résidente du PNUD au Sénégal. Madame Ahunna Eziakonwa a magnifié l'écovillage qu'elle considère comme un modèle de développement à démultiplier au Sénégal et dans le monde.

Madame Ahunna Eziakonwa, l'administratrice et assistante du Bureau régional pour l'Afrique du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a fait part de sa satisfaction suite à la visite du terrain lui ayant permis de découvrir les multiples facettes de l'écovillage de Mbackombel, localité située dans la commune de Sandiara (Département de Mbour).

Elle s'est engagée à rapporter le modèle de développement basé sur l'intégration de pratiques comme l'exploitation de l'énergie solaire, un accès à l'eau potable et l'adoption de pratiques durables de gestion des ressources naturelles.

Cheikh Fall, responsable de l'Agence des écovillages du pôle Dakar-Diourbel-Thiès, a expliqué les objectifs et réussites de cette expérience originale. Il est revenu sur le modèle de développement intégré. A l'en croire, l'éco-village joue plusieurs rôles à travers ses fonctions.

Chacune des concessions du village dispose d'un écoferme, un véritable silo de mil (sorgho et petit mil), une réplique du grand périmètre villageois de six hectares, lieu d'incubation et d'apprentissages de pratiques agricoles, sous la conduite de techniciens.

L'agroforesterie est présente, avec des réalisations de bois ou plantation villageoise mises en place en relation avec les élèves du village. Ils participent à la stabilisation des sols et à la lutte contre l'érosion, avec le reboisement.

La création de pépinière est suivie pendant les vacances scolaires, avec le retour des élèves qui prennent les plants pour reboiser le village.

En plus, certaines essences végétales participent aussi à la lutte biologique pour la bonne protection de la flore et de la nature. Le rôle social de l'écovillage se résume à la conception d'un cadastre rural délimitant les exploitations familiales dans le village et annihilant toute forme de conflits fonciers.

Sur le plan économique, une boulangerie fonctionnant au biogaz fournit 40 pains, assurant l'alimentation des écoliers. Un accent particulier a été mis sur la réussite scolaire par la maitrise de l'énergie solaire permettant à l'école élémentaire d'enregistrer d'excellents résultats (100% de réussite au CFEE).

En plus, beaucoup d'étudiants de Mbackombel sont à l'université ou dans des écoles d'enseignement supérieur. Dans l'écovillage, les gens sont ouverts au monde extérieur, avec l'exploitation d'un téléviseur connecté aux satellites.