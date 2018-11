Afrique: Elim CAN 2019 - Kamara Ibrahim - « On n'ira pas en Guinée les pieds chancelants »

Les Eléphants de Côte d'Ivoire affronteront, le dimanche 18 novembre 2018, le Syli national de Guinée pour le compte de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2019. A la tête de la Section ivoirienne depuis quatre mois, Kamara Ibrahim enregistre des résultats encourageants depuis sa nomination.

A Conakry, il devra rester dans cette dynamique, pour faire triompher son équipe. Les Eléphants qui ont été humiliés (3-2), le samedi 10 juin 2017, au Stade de la Paix de Bouaké, par les Guinéens ont l'occasion de prendre leur revanche.

Malgré la bonne performance de ses poulains, Kamara Ibrahim refuse de s'emballer. Conscient que les progrès des Eléphants restent fragiles avant de se frotter à une Guinée qui monte en puissance. « Nous sommes une équipe convalescente. Et dans cet état-là, on peut se laisser aller en croyant qu'on est guéri alors que le mal est plus profond qu'on le pense.

Mais c'est sûr qu'on n'ira pas en Guinée les pieds chancelants. C'est un match important pour la Guinée et pour nous. Nous irons jouer crânement nos chances, a affirmé le sélectionneur ivoirien das des propos relayés par abidjanshow.com. Nous sommes conscients que la Guinée est une grande équipe. Elle nous a battus à Bouaké en juin 2017. Ce qui suppose que l'équipe a progressé. Individuellement et collectivement elle est devenue plus forte. Ce match ne sera pas une partie de plaisir ».