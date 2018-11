Afrique: Elim CAN 2019 - Algérie/ Taïder - « On va au Togo avec la ferme conviction de gagner »

L'Algérie a entamé, hier son stage en prévision du match face au Togo, à Lomé, dimanche prochain, comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Mahrez et ses coéquipiers occupent la première place du groupe D, avec 7 points, en compagnie du Bénin. Le Togo, lui, est troisième avec 5 points, alors que la Gambie ferme la marche avec 2 points seulement.

L'Algérie a l'occasion de valider son billet pour la phase finale de la CAN 2019 si elle s'impose au Togo le 18 novembre prochain.

«C'est vrai que c'est un match important, d'autant plus que le groupe s'annonce serré car toutes les équipes ont encore une chance pour se qualifier. En ce qui nous concerne, on va partir au Togo avec la ferme intention de gagner et de ramener les trois points. Nous disposons devant nous d'une semaine de travail, à nous de nous préparer convenablement pour réussir à nous imposer lors de cette confrontation», a affirmé Saphir Taïder dans des propos relayés par competition.dz.

L'état déplorable de la pelouse synthétique du stade municipal de Lomé semble ne pas inquiéter le milieu de terrain des Fennecs, qui avoue que ça ne sera certes pas un avantage. «Un inconvénient je ne sais pas, mais ce qui est certain c'est que ça ne sera pas un avantage. Mais bon on n'a pas trop le choix, on doit s'y adapter. Comme je viens de vous le souligner, nous avons une semaine pour nous préparer, nous allons nous entraîner que sur ce type de pelouse justement pour prendre nos repères. Certes, ce n'est pas la meilleure des pelouses mais à nous de nous y habituer. C'est l'Afrique, on connaît maintenant. Ce n'est pas la première fois que nous jouons dans de telles conditions et donc on fera de notre mieux», a-t-il déclaré.

Il est vrai qu'après la défaite au Bénin, les Verts de Djamel Belmadi sont sous pression dans cette course des qualifications à la CAN 2019, car un autre faux pas ne sera certainement pas le bienvenu. «Sous pression, non car ce groupe a gagné en confiance. On se connaît un peu mieux et on sait qu'on peut faire de bonnes choses. Il est vrai que nous n'avons plus droit à l'erreur et on va au Togo avec la ferme conviction de gagner. Vous savez dans un match de foot, on le joue toujours pour le gagner, donc à nous de bien faire les choses pour bien travailler et être prêts le jour J», a conclu Saphir Taïder.