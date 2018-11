Madagascar: Forum - Forte participation malgache au Futurallia 2018

Le forum international organisé par Connect International se déroulera cette année à l'hôtel Laico Tunis en Tunisie du 14 au 16 novembre. Au programme pour la journée du 14 novembre : l'accueil des délégations étrangères suivi des remises de dossier des participants ainsi qu'un cocktail d'accueil. Par contre, la cérémonie d'ouverture est prévue pour le 15 novembre et le 16 novembre pour la clôture.

Les entreprises participants sont surtout focalisées dans différents domaine: de l'agro-alimentaire, l'enseignement supérieur, l'énergie renouvelable, le btp, la santé. En revanche, durant Futurallia 2018 on y accèdera à la rencontre avec plusieurs entreprises ce qui différencie le forum par rapport à celle de l'année dernière.

Les communications se feront à travers des logiciels sur place, des speed dating d'une durée de trente minutes par participants ainsi que des déjeuners et dîners de réseautage.

Client potentiel

La Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar (CCIFM) qui est une association en

activité depuis dix huit ans participe aux moyens financiers (billet et frais de participation) pour ce forum.

Elle s'occupe également de l'insertion et de l'inscription des entreprises comme pour ses trois entreprises de la capitale. « Kentia Holding Sarl » qui se base surtout sur l'externalisation, « Tahina Création » et « Phael Flor Export » qui se charge de l'exportation des épices et des huiles essentiels bio malgaches.

Selon Rita Andriamiharisoa chargé de mission au sein de la CCIFM le principal but de ces entreprises malgaches participant à Futurallia 2018 est surtout la recherche de client potentiel et de partenariat.

Plus de huit mille affaires planifiés et plus de trente pays dans le monde seront conviés continue t-elle d'où forte chance d'augmentation d'intérêt pour ses entreprises sur le plan économique. L'an dernier Futurallia s'est tenu durant trois jours à Poitiers-Futoroscope-France en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vienne mais avec peu de participants.