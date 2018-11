Sénégal: Plus de deux millions de passagers traités sur l'AIBD en onze mois d'exploitation

A la date du 31 octobre 2018, soit onze mois après sa mise en service, l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) a traité quelques 2 109 611 passagers et a enregistré près de 25 000 mouvement d'aéronefs et plus de 30 000 tonnes de fret, a révélé la ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Maïmouna Ndoye Seck.

S'exprimant lors de la cérémonie officielle de remise du certificat d'aérodrome de l'AIBD, elle a signalé l'arrivée de cinq nouvelles compagnies aériennes, dont Air Sénégal SA, qui viennent s'ajouter à celles qui desservent déjà le Sénégal, à savoir trente et une compagnies régulières, deux compagnies charters et cinq compagnies cargo.

"Ces performances, dès le début de l'exploitation du nouvel aéroport, s'expliquent par les niveaux de sécurité, de sûreté, de qualité de service et de confort garantis par l'AIBD", a fait valoir Mme Seck.

Après l'AIBD, ajoute-t-elle, le programme de réhabilitation des aéroports régionaux du Sénégal, autre axe du projet "hub aérien", devrait offrir d'autres occasions de remettre des certificats d'aérodromes.

"Son premier volet relatif aux travaux de reconstruction des aéroports de Saint-Louis, Ourossogui/Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou, permettra d'allonger et d'élargir les pistes, de reconstruire les aérogares et tours de contrôle, de mettre en place un balisage diurne et nocturne, d'installer des équipements d'aide à la navigation modernes, un système d'approvisionnement en carburant ainsi que les équipements de sécurité tels que les camions de lutte contre les incendies", a expliqué Mme Seck.

Ce programme va, d'ailleurs, être lancé officiellement en décembre prochain à Saint-Louis par le Chef de l'Etat, le président de la République Macky Sall", a annoncé la ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, qui n'a pas manqué d'esquisser le dernier axe du projet "hub aérien", relatif à la mise en place d'une compagnie aérienne nationale forte et viable".

"Ce projet est également effectif avec le démarrage de la desserte intérieure vers Ziguinchor, depuis le mois d'avril dernier et de la desserte régionale sur l'axe Dakar-Abidjan-Cotonou, au mois d'octobre. D'ici la fin de l'année, une dizaine de villes seront desservies par Air Sénégal SA", a dit Mme Seck.

Et dès le mois de février 2019, le développement du réseau intercontinental sera lancé sur la ligne Dakar-Paris-Dakar avec l'un des deux Airbus A330-900 NEO en cours d'acquisition, a-t-elle révélé, annonçant que d'autres destinations seront desservies à partir du second semestre 2019, à la réception du deuxième aéronef A330-900 NEO.

"Tout ceci, pour rappeler que le Sénégal est en train de mettre en œuvre une politique de développement du transport aérien cohérente, conçue comme support clé du développement économique de notre pays", a soutenu Maïmouna Ndoye Seck.