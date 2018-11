Tunisie: Trois décennies au service du sport

Course pour tous: un moment de pur bonheur !

C'est aussi une étape considérée finale sur le chemin d'une consécration qui est le fruit de plus de trois décades au service du sport pour tous et du Marathon. En effet, cette journée du Marathon International de Tunis-Carthage de la Comar est consacrée à trois compétitions : Tout d'abord, la course pour tous qui est de sept à neuf kilomètres, et qui, comme son nom l'indique, est ouverte à tous les participants filles et garçons de tous les âges. Ce sont des débutants qui se mettent sur la ligne de départ, ou des férus de courses à pied qui ambitionnent de réussir à se dépasser dans le cadre d'une épreuve organisée et sérieuse.

C'est ensuite la course des 21 kilomètres qui est appelée communément le semi-marathon. Un emprunt, car il n'y a au monde qu'une seule course du marathon, celle qui est courue sur 42,195 km. Nous aurons sans doute la possibilité de voir des athlètes de renom, car cette épreuve est tout indiquée pour préparer les cross et bien sûr pour faire le point au niveau de la préparation d'avant-saison. C'est enfin le Marathon qui verra la participation d'athlètes de qualité qui viendront des pays du Maghreb, ce sont des habitués et bien entendu des spécialistes tunisiens qu'on essaie de booster pour se spécialiser sur une distance qui devient de plus en plus rapide.

Un rendez-vous incontournable

Le Marathon Comar de Tunis-Carthage, qui sera donc à sa 33e édition et qui est devenu au fil des années un rendez-vous annuel rassemblant les athlètes, amateurs et professionnels de la course à pied de différents âges, sera encore une fois une attraction pour la capitale tunisienne. Les activités et le riche programme prévu pour l'animation débuteront comme d'habitude la veille au sein d'un village qui sera mis en place pour la circonstance.

Nous y reviendrons !