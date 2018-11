Tunisie: Le face-à-face médias-citoyens - Etre plus près et à l'écoute du citoyen

N'empêche, insiste-t-il, « il faut qu'on soit à l'écoute de nos citoyens, de leur vie, de leur besoin, de leur quotidien ».

Bref, être utile à son large public. Quels journalistes de demain ? C'est l'une des questions qui figurera à l'ordre du jour des panels professionnels. Et M. Bouvier d'enchaîner : «Ça sera un espace de dialogue entre les deux rives de la Méditerranée », étant donné qu'on assistera à un rassemblement de centaines de médias de tous les horizons. Reportes sans frontières (RSF), Snjt, Haica, Ipsi, presse nationale, AFD, et bien d'autres partenaires de ces premières assises ont dû mettre la main à la pâte.

Pendant trois jours, journalistes et citoyens seront au même endroit de l'information. «C'est là, un message ambitieux », estime-t-il. Au menu, servi à tous les goûts, une quarantaine d'ateliers à thématiques diversifiées, censés répondre aux attentes du citoyen en information utile et plurielle. Les débats porteront, également, sur des thèmes, principalement, liés à la profession, dans son présent comme dans son avenir. L'événementiel n'y manquera pas : vernissage, expo-photos de l'AFP et soirées bien animées seront au rendez-vous.

L'ouverture officielle sera assurée par M. Youssef Chahed, chef du gouvernement, en présence de Mme Souad Abderrahim, maire de Tunis, M. Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur de France en Tunisie, ainsi que M. Patrice Bergamini, chef de la délégation de l'UE en Tunisie. Le mot d'accueil reviendra au fondateur de ces assises et président de «Journalisme et citoyenneté», M. Jérôme Bouvier. Dans la soirée de jeudi, RSF mettra la lumière sur sa «Déclaration internationale sur l'information et la démocratie», initiative lancée hier, en marge de la commémoration, à Paris, du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918.