Tunisie: Nécessaire diversification du produit touristique

Au niveau de la propreté et de la protection de l'environnement, beaucoup reste encore à faire notamment dans les endroits à proximité des zones touristiques. Certains citoyens continuent à jeter les déchets à tour de bras, après le départ des bennes municipales, ce qui contribue à enlaidir l'aspect esthétique des villes. D'où la nécessité de renforcer la sensibilisation et la vulgarisation des habitants pour les inciter à préserver l'environnement.

Des circuits à explorer

Parmi les pistes à explorer dans le cadre de la diversification du produit touristique, on peut citer le tourisme écologique d'autant plus que la Tunisie dispose de plusieurs sites qui méritent le détour. On peut citer, à titre d'exemple, Tabarka avec son couvert forestier étendu et garni de plusieurs plantes, le Sud avec ses dunes séduisantes et bien sûr la Médina et son architecture authentique. Plusieurs sites peuvent ainsi être intégrés dans les circuits touristiques pour offrir aux invités de notre pays un produit haut de gamme.

Le tourisme d'affaires est également un créneau à prendre en considération, dans la mesure où il s'étend sur toute l'année et cible une gamme de clientèle dépensière. Une campagne d'information de grande envergure devrait être lancée pour inviter les grandes organisations internationales et les entreprises économiques étrangères à organiser leurs séminaires et conférences en Tunisie. Plusieurs établissements hôteliers disposent de leur salle de conférences qui demeure inexploitée pendant une longue période, faute de présence des clients.

D'autres activités sont également très demandées par les touristes comme le sport touristique (courses open, golf, marathon) ainsi que les activités de plaisance. La Tunisie dispose d'une infrastructure qui permet de développer de telles activités. Des expériences ont été tentées dans ce sens, mais n'ont pas eu les résultats escomptés. Il est nécessaire de poursuivre le travail dans ce sens pour attirer plus de touristes, toutes nationalités confondues.

A noter que les recettes touristiques cumulées ont atteint, au 31 octobre 2018, la somme de 3,46 milliards de dinars, enregistrant ainsi une hausse de 1,04 milliard de dinars (+43%) par rapport à la même date de l'année précédente, selon les indicateurs monétaires et financiers quotidiens de la Banque centrale de Tunisie (BCT). La haute saison touristique a été satisfaisante, de l'avis des hôteliers, dont certains ont été débordés. Mais on n'a pas enregistré de grands cas de surbooking, ce qui dénote une meilleure gestion des unités grâce aux réservations à l'avance. Les touristes sont en mesure, en effet, de réserver leur chambre, des mois à l'avance, pour passer leurs vacances sans encombre.