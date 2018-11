Tunisie: La Marsa enchaîne !

Les vainqueurs sont La Marsa, Utique, Siliana, Somaa et Red Star Sousse, et ce, en attendant la décision finale concernant la rencontre Hammamet-Béni Khiar arrêtée à la fin de la première mi-temps pour agression de l'arbitre et le score était en faveur de Béni Khiar (0-1). Dans le groupe A , les deux équipes de La Marsa et Outik ont confirmé leurs prédispositions en ce début de saison, et ce, en réalisant leurs deuxièmes victoires de suite.Et si les Marsois ont gagné Mornag à domicile (4-2), l'équipe d'Utique a gagné en déplacement face à l'Aouina sur le score de (5-4).Les neufs buts de cette rencontre ont été marqués au cours de la seconde mi-temps. L'exploit dans cette poule a été l'œuvre d'Al Mawani qui a pris le dessus sur le tenant du titre, en l'occurrence l'équipe de Tronja (4-3). Auteur d'une victoire sur un score sans appel contre R. Olf (1-6), lors de la première journée, l'équipe d'Al Mourouj a craqué face à Yris qui l'a battue (3-6).En poule B, la palme est revenue aux équipes de Siliana, vainqueur à l'extérieur face à Tazarka, pourtant difficile à domicile (4-1), et à Somaa qui a gagné elle aussi en déplacement contre Al Hawaria (4-2). Enfin, il faut attendre la décision de la fédération concernant la rencontre Hammamet-Béni Khiar, dont la première mi-temps a été terminée en queue de poisson. L'arbitre n'a pas voulu la terminer pour agression et le score était en faveur de Béni Khiar (1-0).

Ourdanine sur sa lancée

En poule C, Ourdanine a continué sur sa lacée en l'emportant face à sa voisine l'équipe de Saheline sur le score de (5-1). Red Star de Sousse a réalisé sa deuxième victoire de suite face au Club Chebbien (2-0).

Dans la même poule, l'équipe de Ksar Helal s'est rachetée en l'emportant face à Al Messadine (2-1), après une défaite sur un score sans appel contre Red Star Sousse (0-8) lors de la dernière journée. Enfin, la poule D a vécu au cours de cette deuxième journée du championnat des victoires des équipes de Mettorech, le Club Gafsien et Annahel.

Résultats

Poule A

L'Aouina-Outik 4-5

Yris-Al Mourouj 6-3

Al Mawani-Tronja 4-3

R. Olf-Métline 1-0

La Marsa-Mornag 4-2

Poule B

Dar Chabaane-Keribis Korba 3-3

Kerib-Maamoura 1-1

Tazarka-Siliana 1-4

Hammamet-Béni Khiar (0-1 la rencontre est arrêtée à la fin de la 1ère mi-temps)

Poule C

Ksar Hélal-Al Messadine 2-1

Ourdanine-Saheline 5-1

Club Chebbien-Red Star Sousse 0-2

Poule D

Regueb-Mettorech 1-2

Sbeïtla-Club Gafsien 0-4

Annahel-Tataouine 1-0