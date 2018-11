Tunisie: 157 femmes bénéficiaires

Selon un communiqué de l'Association européenne pour la démocratie locale (Alda), le projet Parfait vise à améliorer la participation des femmes dans la gouvernance locale en Tunisie en leur donnant les moyens de s'insérer pleinement dans la vie publique en tant que citoyennes informées, engagées et impliquées, qu'elles soient électrices ou candidates.

Le projet vise spécifiquement 157 femmes de six gouvernorats : Grand-Tunis, Kairouan, Jendouba, Gafsa, Kébili et Mahdia.

Cette conférence à mi-parcours sera l'occasion de présenter les résultats des activités menées dans le cadre de la première année de mise en œuvre du projet et visant à renforcer les capacités des femmes et les accompagner dans leur participation à la vie publique locale.

Ainsi, il s'agira de revenir sur le cycle de formations réalisées dans les six gouvernorats et portant sur le leadership, les droits des femmes, le cycle électoral, la démocratie participative et la gestion de projet et sur les informations juridiques, la campagne de sensibilisation des populations locales menée avant les élections municipales de mai 2018 ou encore la campagne de sensibilisation des médias.

La conférence permettra également et surtout de rendre hommage aux 9 élues du projet Parfait et d'annoncer les prochaines activités de ce projet, en particulier les appels à micro-projets dans les six gouvernorats ciblés.

Le projet Parfait est un projet de deux ans, lancé en novembre 2017 et cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du Programme de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes en Tunisie du ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Seniors. Il est mis en œuvre par l'Association européenne pour la démocratie locale et ses partenaires The European Partnership for Democracy (EPD) et la Coalition pour les femmes de Tunisie.