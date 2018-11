Egypte: L'avenir des récifs coralliens se joue lors de négociations clés menées par l'ONU

communiqué de presse

Un ensemble d'organisations intergouvernementales et internationales pour la protection de la nature ainsi que de fondations privées se réunit en Égypte cette semaine afin d'insister sur la nécessité d'un leadership audacieux pour préserver les récifs de corail et éviter leur quasi-extinction d'ici le milieu du siècle .

Les représentants de plus de cent pays, parties à la Convention sur la diversité biologique (CBD), se réunissent pour entamer un processus d'une durée de deux ans visant à l'adoption d'un cadre mondial pour la protection de la biodiversité, dont les récifs coralliens.

Un partenariat inédit, composé d'ONU Environnement, de l'Initiative internationale pour les récifs coralliens (ICRI), du WWF, de The Nature Conservancy, de la Wildlife Conservation Society, de la Paul G. Allen Philanthropies, de The Ocean Agency et du secrétariat de la CBD sera lancé lors de la conférence de Sharm El Sheikh afin d'attirer l'attention sur la crise des récifs coralliens et exhorter les gouvernements à prendre davantage de mesures.

« Si vous mettez votre tête dans l'océan, vous comprendrez que le sort des récifs coralliens du monde est en jeu », a déclaré Erik Solheim, responsable d'ONU-Environnement.

« Pour le moment, ces explosions de couleurs et de vie sous-marines sont confrontées à un avenir extrêmement sombre.

Les attentes auxquelles devront répondre cette coalition ne pourraient être plus élevées. La protection des récifs coralliens doit être une priorité mondiale. Les récifs coralliens méritent de meilleures perspectives. »

Les récifs coralliens fournissent alimentation et moyens de subsistance à environ un milliard de personnes dans le monde, soutiennent plus du quart de la vie marine et protègent les communautés et les côtes des catastrophes naturelles. Ils pourraient disparaître de manière définitive si des mesures urgentes ne sont pas prises.

Le dernier rapport du GIEC publié en octobre 2018 prédit que même si des mesures fortes sont prises pour stabiliser la hausse de températures à 1,5 ° C au-dessus des niveaux pré-industriels, 70 à 90% de tous les récifs coralliens disparaîtront dans les décennies à venir.

L'absence de mesures supplémentaires pour lutter contre les changements climatiques entraînera des pertes encore plus importantes.

Toutefois, la réduction des menaces non climatiques peut améliorer le rétablissement des récifs coralliens les plus résistants ayant soufferts d'événements tels que le blanchissement et pourront contribuer à préserver les récifs face à un stress thermique sans précédent..

Les changements climatiques ne sont pas la seule menace à laquelle les récifs coralliens sont confrontés. La surpêche, la pollution et l'aménagement du littoral ont également causé d'importantes pertes au cours des 30 dernières années.

Des mesures ambitieuses pour atteindre des objectifs politiques réalisables en matière de protection des récifs coralliens aux niveaux mondial, national et local, sont essentielles pour éviter la destruction des récifs coralliens.

« Je suis ravi de constater que la question des récifs coralliens reçoit toute l'attention qu'elle mérite. Nous approchons maintenant de l'horizon 2020 et nous devons mettre davantage l'accent sur des stratégies pour une conservation efficace des récifs coralliens et soutenir les personnes qui en dépendent », a déclaré le Prince Albert II de Monaco.

« La réunion générale de l'Initiative internationale pour les récifs coralliens, que j'organiserai à Monaco en décembre, sera une étape importante et je souhaite qu'elle conduise à l'adoption d'un programme d'action pratique, efficace, ambitieux et réaliste.»

La nouvelle coalition pour la protection des récifs coralliens qui sera annoncée lors de la réunion de la CDB cette semaine présente une stratégie pour le plaidoyer et la communication visant à solliciter un appui mondial pour soutenir les mesures audacieuses des dirigeants gouvernementaux et du secteur privé.