Tunisie: Anis Badri, le grand absent !

En effet, il fallait désarçonner les Ahlaouis dès l'entame de la deuxième période de jeu. Avec un deuxième but inscrit à la 54', les « Sang et Or » se sont facilité la tâche. Mais l'apport de Badri ne s'est pas arrêté là puisqu'il a triplé la mise à la 86'. Un but assassin à quatre minutes de la fin du temps réglementaire.

Tout cela pour dire que s'il y a un joueur qui mérite le plus sa place en sélection nationale, c'est bel et bien Anis Badri.

Question de dosage

En remportant la Ligue des champions africaine, l'Espérance de Tunis a réservé son billet pour le Mondial des clubs qui se déroulera aux Emirats Arabes Unis du 12 au 22 décembre prochain. Et cela ne doit pas servir de prétexte pour ménager Anis Badri en prévision de ce rendez-vous mondial. Car même si on pense le ménager, on peut ne pas le faire jouer un match en entier, ou même le laisser sur le banc des remplaçants.

A notre humble avis, un joueur qui excelle en club a la priorité pour se faire convoquer en Equipe nationale. C'est crucial pour le moral du joueur. Un point à la ligne.

Les engagements de l'Espérance de Tunis à la Coupe du monde des clubs et de l'Etoile du Sahel à la Coupe arabe des clubs n'ont pas empêché le staff technique national de compléter la liste des joueurs en prévision des matches de l'Egypte et du Maroc par les « Sang et Or » Moez Ben Chérifia, Ghailane Chaâlali et Aymen Ben Mohamed ainsi que les Etoilés Mohamed Amine Ben Amor et Rami Bédoui.

Rappelons que le stage de la sélection nationale a débuté dimanche dernier par une séance à huis clos dans le stade annexe d'El Menzah. Le départ pour Alexandrie est prévu demain à 14h00 à bord d'un vol spécial.

Le match Egypte-Tunisie pour le compte de l'ultime journée des éliminatoires de la CAN 2019 se déroulera ce vendredi à partir de 17h00 au Stade Borj Al Arab. Le retour à Tunis est prévu juste après la rencontre. Quant au match amical face au Maroc, il se déroulera dans une semaine, précisément le mercredi 20 novembre.

Rappelons que la CAF a désigné un trio arbitral sud-africain pour diriger la rencontre, dirigé par Victor Gomes. Le fait que les deux protagonistes ont assuré leur qualification à la phase finale de la CAN 2019 facilitera sans doute la tâche de Victor Gomes. Pourvu que le match se déroule quand même dans une bonne ambiance et que le fair-play soit respecté cette fois au Stade Borj Al Arab.