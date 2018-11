Tunisie: Cabistes en colère !

De nombreux supporters «jaune et noir» se sont déplacés justement à Zarzouna à cette occasion pour manifester leur mécontentement.

On exige que l'aide financière de la Raffinerie de pétrole soit augmentée de façon substantielle. «On nous demande de fournir plein de papiers à la Stir pour qu'on accède à notre vœu. Mais en tant que club de sport, nous n'avons pas à présenter ni rapport financier ni autre pièce justificative pour accepter notre dossier. Nous exigeons seulement un contrat de sponsoring comme c'est le cas ailleurs à Gafsa, Gabès, Métlaoui»... , rappelle le président Saïdani. Et d'ajouter : «Notre pays passe par une période difficile, nous en convenons. Mais alors dans pareille situation, tous les clubs doivent être traités de la même manière, sur un pied d'égalité. Nous dénonçons le deux poids, deux mesures. Dans le Sud, il y a le phosphate et les mines, à Bizerte il y a le raffinage du pétrole. Tout le monde est donc logé à la même enseigne pour ce qui est de la pollution. Ce contexte pas enviable du tout sur le plan sanitaire nous incite à réclamer notre dû, si je puis m'exprimer ainsi».

Un club pionnier

Le club nordiste a un passé glorieux et un avenir prometteur, il mérite d'être soutenu justement.

Est-il nécessaire de rappeler qu'il est le premier club à offrir le premier titre africain à notre pays? Aujourd'hui, l'état de santé sur le plan sportif est encourageant et augure un bel avenir mais la situation matérielle est critique. A Bizerte, il y a le CAB et les plages. Et rien d'autre! Frustrer les dizaines de milliers de jeunes fans cabistes et les priver de sensations fortes que seul le football peut offrir est une injustice supplémentaire pour la région de Bizerte. Les sociétés polluantes dans cette partie du nord de la Tunisie ont le devoir de rétablir l'équilibre sur ce plan-là. On n'a plus envie que «le sage montre la lune et l'imbécile regarde le doigt». Avec tous nos respects à tout le monde.