Tunisie: Accompagnement des entreprises

Une année riche et fructueuse. Un an après la première édition des Journées PME by UIB organisée à Bizerte en novembre 2017 en partenariat avec Proparco, cette action d'information et de formation financière à destination des clients PME a été poursuivie, tout au long de l'année 2018, via des séries de rencontres organisées par l'Union internationale de banques (UIB), qui demeure résolument engagée dans l'accompagnement de ses clients PME et Professionnels, en tant que partenaire fidèle et loyal, via cet évènement qui représente désormais un rendez-vous incontournable pour ces clients.

En effet, l'UIB a tenu à organiser quasiment chaque mois de l'année 2018 une journée d'information dédiée à ses clients et partenaires PME dans toutes les régions de Tunisie. Ainsi, après Bizerte, Zarzis, Monastir, Zaghouan, Sfax, Tunis et Sousse, les huitième et neuvième éditions des Journées PME by UIB de sont déroulées respectivement à Béja et à Nabeul les 1er et 8 novembre avec la présence à chaque évènement d'une soixantaine de dirigeants et de cadres supérieurs des entreprises implantées dans ces régions, ainsi que de plusieurs invités représentant des organismes officiels régionaux.

Au-delà de son rôle naturel de fournisseur de services financiers et de solutions de financement, l'UIB a amplifié son appui et son apport d'expertise et de conseils aux dirigeants de PME et aux entrepreneurs sur tout le territoire de la Tunisie, et plus particulièrement dans les régions intérieures. Ces journées ont également permis à chaque fois de partager avec les participants une somme d'informations et d'analyses en lien avec le cadre réglementaire tunisien des investissements, les divers mécanismes d'appui aux PME, les fondamentaux de la gestion financière de l'entreprise ainsi que le renforcement de ses capacités commerciales.

En organisant ces journées de formation, l'UIB concrétise encore davantage sa démarche de responsabilité d'entreprise sous toutes ses dimensions, économique, sociale et environnementale, et entend aider les PME tunisiennes à mettre toutes les chances de succès de leur côté dans un environnement économique complexe qui nécessite des adaptations permanentes.