Algérie: Université Batna-1 - 1er atelier de formation du projet "Yabda" financé par l'UE

Batna — Le premier atelier de formation des formateurs du projet "yabda", inscrit dans le cadre du programme Erasmus+ financé par l'UE, s'est ouvert lundi à l'université Batna-1.

Devant se poursuivre jusqu'au 16 novembre courant, le chef du service des relations extérieures à l'université Batna-1 et membre du projet, Lamia Bouamra, a indiqué que cinq enseignants de l'université de Batna-1, trois autres de l'université Blida-2, Constantine-3 et Mostaganem participent à cet atelier du programme Erasmus+ au côté des enseignants des universités du Maroc, la Tunisie, la Grèce, la France et la Belgique.

Elle a ajouté que le projet Erasmus+ "Yabda" qui a été lancé en 2017 et s'étalera jusqu'à 2020 permettra aux universités ciblées dont celle de Batna 1 la formation des formateurs, et la création et l'équipement des centres d'orientation en entrepreneuriat.

Le projet Yabda d'Erasmus+ mobilise 700.000 euros afin de créer le centre "Yabda" d'orientation entrepreneuriale qui accompagnera les porteurs de projets innovants dans les énergies renouvelables, la technologie verte et le développement durable notamment, a encore indiqué Bouamra dans son intervention lors de la séance d'ouverture de l'atelier.

Le recteur de l'université Batna-1, Dhif Abdeslam a indiqué que l'université de Batna a signé plusieurs accords de partenariat dont celui de son adhésion au programme Erasmus+ notamment au projet Yabda visant la consolidation des rapports de l'enseignement supérieur à son environnement socioéconomique et le développement d'un réseau d'universités leaders dans la région maghrébine.

Le projet "Yadaa" comprend trois principaux ateliers de formation dont celui de Batna et deux autres à Marrakech (Maroc) et Tunis, a précisé son coordinateur, Abderrahim Khaldi de l'université Hassan-II (Maroc).

L'objectif de ces ateliers est de former les formateurs qui animeront les centres de "Yabda" à créer en vue de promouvoir l'esprit entrepreneurial dans les milieux estudiantins chez les étudiants en formant les universitaires porteurs de projets innovants, a ajouté Abderrahim en soulignant que ces centres disposeront des moyens matériels et humains nécessaires.

Ces ateliers visent à initier les futurs formateurs aux principes et techniques liés à l'entrepreneuriat pour assurer le succès des projets depuis l'idée de projet à sa concrétisation, a indiqué la directrice de l'atelier, Marine Franssen, de l'université de Liège (Belgique).

Cet atelier qui se déroule à la maison de l'entrepreneuriat de l'université Batna-1 est encadré par des experts internationaux et des partenaires des universités de la Grèce, de la France et de la Belgique avec la participation des quatre universités algériennes concernées.