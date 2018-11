Ile Maurice: Rodrigues-Apiculture - Remise d'équipements écologiques aux apiculteurs

communiqué de presse

La Commission de l'Agriculture de Rodrigues a procédé, la semaine dernière, à la remise d'une série d'équipements écologiques aux apiculteurs, issus de deux sociétés coopératives et de Careco, cela dans le cadre de la mise en œuvre du projet du Centre international de physiologie et d'écologie des insectes (ICIPE) basé à Kenya. Ce projet vise à accroître la production de miel et à améliorer la qualité de ce produit.

Le projet ICIPE est financé conjointement par l'International Fund for Agricultural Development et la Commission de l'Agriculture. A travers ce projet, des apiculteurs et officiers de l'agriculture spécialisés en apiculture ont bénéficié de plusieurs cours de formation. Le miel de Rodrigues étant célèbre sur le plan international, la Commission de l'Agriculture est déterminée à préserver la qualité de ce produit et à accroître la production. Pour ce faire, la collaboration de chaque apiculteur est primordiale, d'où le besoin de les encadrer et de renforcer leur capacité.

Le Commissaire de l'Agriculture, M. Richard Payendee, a lors d'une cérémonie lundi dernier, exprimé le souhait d'avoir une production de miel typiquement Rodriguais. Il a annoncé que la compagnie d'aviation nationale Air Mauritius est disposée à placer le miel de Rodrigues sur les vols internationaux. Dans cette optique, les apiculteurs ont été exhortés d'augmenter la production de miel.

« Nous allons démarrer bientôt un projet pilote dans ce domaine dans lequel nous allons placer des ruches à la Réserve de Grande Montagne. Entourées de plantes endémiques, les abeilles pourront produire un miel typiquement Rodriguais », a avancé M. Payendee.

La Commission de l'Agriculture est disposée à donner des terrains agricoles aux apiculteurs dans le cadre du projet agroforesterie, pour la culture de plantes mellifères. Les apiculteurs sont encouragés à placer leurs ruches dans leurs plantations afin de favoriser une meilleure production de miel.

Le Centre international de physiologie et d'écologie des insectes

Le Centre international de physiologie et d'écologie des insectes est un institut international de recherche fondamentale et appliquée en entomologie, fondé à Nairobi en 1970. Son objectif est de promouvoir la lutte intégrée contre les parasites des cultures et du bétail dans les pays en développement afin de limiter l'utilisation d'insecticides très toxiques.

La mission du Centre est d'aider à réduire la pauvreté, à assurer la sécurité alimentaire et à améliorer l'état de santé général des peuples des tropiques, en développant des outils et des stratégies de gestion pour les arthropodes nuisibles et utiles. Cela tout en préservant la base de ressources naturelles par la recherche et le renforcement des capacités.