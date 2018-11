Soudan: Ministère des AE - Nos contributions sont efficaces sur la lutte contre le terrorisme

Khartoum — Le ministre d'Etat aux Affaires étrangères, Osama Faysal a indiqué que les contributions du gouvernement soudanais sont grandes et efficaces sur la lutte contre le terrorisme, la traite des êtres humains, l'immigration clandestine ainsi que le crime transfrontalier.

Dans son communiqué à l'Assemblée nationale ce mardi sur la performance du ministère au cours des deuxième et troisième trimestres de l'année 2018, Faysal a souligné le rôle joue par le ministère sur les questions des refugies et la coopération dans la stabilité régionale.

Il a ajouté que le Soudan a activement contribué à l'action collective arabe et régionale dans les domaines de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement.

Le ministre a fait allusion aux dialogues continus avec les Etats-Unis aux niveaux bilatéral et collectif, notant la participation du Soudan à toutes les activités des institutions et des organisations africaines et régionales.

Il a fait la lumière sur les relations du Soudan avec les pays africains et arabes et ses efforts pour les développer et améliorer davantage.