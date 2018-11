Sénégal: Ligue Europa - Pourquoi les clubs français peinent-ils ? Habib Beye répond

Cette année, rien ne va chez les clubs de Ligue 1 qualifiés pour la Ligue Europa. Marseille est déjà éliminé alors que Rennes et Bordeaux sont quasiment proches de la sortie. Il n'y aura donc probablement aucune équipe française qualifiée pour les huitièmes de finale de cette compétition.

Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette situation ? Ancien international sénégalais et aujourd'hui consultant de la chaîne Canal+, Habib Beye semble avoir trouvé une réponse à cette interrogation. Il lie ces contre-performances à un problème d'état d'esprit de la part des clubs.

« Ça part d'une faiblesse de l'état d'esprit qu'il y a depuis des années en Ligue 1 par rapport à cette Ligue Europa. La saison dernière, c'est vrai que l'OM était en finale, mais si vous regardez les déclarations de beaucoup d'entraîneurs ou de présidents par rapport à cette compétition, on dit au départ : 'on ne sait pas si on aura l'effectif pour jouer autant de matchs dans une saison'. Lorsque vous êtes footballeur de haut niveau, on vous prépare à jouer 60 matchs dans une saison, c'est normal de jouer tous les trois jours », a expliqué Habib Beye sur le plateau du Canal Football Club.

« Après, si vous êtes fatigués à un moment donné, il n'y a aucun problème. Mais si on prépare une équipe pour jouer 38 matchs dans une saison, ça n'a pas d'intérêt. Et tant qu'on aura cet état d'esprit, on n'aura pas de performance en Ligue Europa ou en Ligue des Champions », ajoute l'ancien défenseur de l'OM.

Les clubs concernés apprécieront.