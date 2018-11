Algérie: AIE - La consommation de pétrole va augmenter dans les prochaines années

Paris — La consommation de pétrole va augmenter au cours des prochaines décennies en raison de la hausse de la demande de produits pétrochimiques, du camionnage et de l'aviation, a indiqué mardi un nouveau rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Pour faire face à cette croissance à court terme, préconise le rapport World Energy Outlook 2018, "il faut que les approbations de projets pétroliers classiques doublent par rapport à leurs faibles niveaux actuels".

"Sans une telle reprise de l'investissement, la production américaine de schiste, qui a déjà augmenté à un rythme record, devrait ajouter plus de 10 millions de barils par jour d'ici à 2025, soit l'équivalent d'ajouter une autre Russie à l'offre mondiale en sept ans. Ce qui serait un exploit sans précédent dans l'histoire", explique l'AIE, qui prévoit dans son scénario, une augmentation de la demande devrait d'environ un million de barils par jour (bpj) en moyenne chaque année jusqu'en 2025 puis ce rythme de hausse se stabilisera à 250.000 bpj jusqu'en 2040, année qui verra la demande culminer à 106,3 millions de bpj.

Par ailleurs, l'agence a souligné que les énergies renouvelables sont devenues la technologie "de choix", représentant près des deux tiers des augmentations de capacité mondiales à l'horizon 2040, grâce à la baisse des coûts et aux politiques gouvernementales favorables. "Cela transforme le mix énergétique mondial, la part des énergies renouvelables dans la production augmentant pour atteindre plus de 40 % d'ici à 2040, contre 25 % aujourd'hui, même si le charbon reste la plus grande source et le gaz la deuxième", a-t-elle expliqué, relevant que cette expansion apporte "d'importants avantages" environnementaux.

Selon son analyse, les systèmes électriques "devront faire de la flexibilité la pierre angulaire des futurs marchés de l'électricité afin de garder les lumières allumées", attirant l'attention sur le fait que la question revêt une "urgence croissante".

Le rapport note que les pays du monde entier augmentent rapidement leur part d'énergie solaire photovoltaïque et éolienne et nécessiteront des réformes du marché, des investissements dans les réseaux, ainsi que l'amélioration des technologies de réponse à la demande, telles que les compteurs intelligents et les technologies de stockage de batteries.

Sur un autre plan, l'analyse de l'AIE montre qu'avec l'utilisation des véhicules électriques, environ 300 millions d'ici à 2040, l'on s'attend à une réduction de la demande mondiale de 3,3 millions de bpj, au lieu d'un impact estimé à 2,5 millions de bpj dans le rapport de 2017.

"Les mesures d'efficacité (énergétique) auront un impact encore plus important : l'amélioration de l'efficacité du parc de voitures non électriques permettra d'éviter plus de neuf millions de bpj de demande de pétrole en 2040", explique-t-on.

Ce qui fait que pour le transport routier, la demande de pétrole devrait atteindre 44,9 millions de bpj d'ici à 2040, contre 41,2 millions de bpj en 2017, tandis que la demande industrielle et pétrochimique totaliserait 23,3 millions de bpj à cet horizon, contre 17,8 millions de bpj en 2017, selon les prévisions de l'agence, soulignant que la croissance de la demande mondiale de pétrole proviendra en totalité des économies en développement, Chine et Inde en tête.

A cet effet, L'AIE estime que les gouvernements auront une "influence cruciale" sur l'orientation du futur système énergétique et prévoit un déclin de la production américaine à partir de 2015, ce qui se traduira par une hausse de la part de marché de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) à 45 % d'ici à 2040 contre environ 30 % actuellement.