Algérie: Bodybuilding/Men's Physique/ Mondial 2018 - 3 médailles pour l'Algérie dont 1 en or

Madrid — L'Algérie a pris la 11e place des Championnats du monde de bodybuilding et Coupe du monde de men's physique, disputés du 8 au 12 novembre à Benidorm (Espagne) avec un bilan de trois médailles (une en or et deux en argent).

Lors des Mondiaux de bodybuilding, l'Algérien Sid-Ali Midoun (80 kg) a été sacré champion avec 36 points, devant Tien Chin Lin (Chine Taipei) et ses 42 pts et Vytautas Zyle (Lituanie), auteur de 44 pts.

Toujours dans les Championnats du monde, l'Algérien Aouad Yahiaoui, engagé dans le style classique (hauteur 175 cm), a échoué au pied du podium (4e), derrière l'Iranien Vahid Badpi, le Coréen Jehyung Ryu et l'Irakien Pshdar Abdalla.

En Coupe du monde de men's physique, les Algériens se sont distingués à la hauteur avec deux médailles d'argent, grâce au jeune Chaker Benallag (24 ans) dans les 173 cm et à Kada Belarbi (35 ans) dans les 176 cm.

Les deux bodybuilders ont été devancés par, respectivement, le Jordanien Deya Lutfi et l'Espagnol Enrique Gutierrez avec 11 et 5 points contre 15 pour Benallag et 12 pour Belarbi.

Au classement général, l'Algérie est 11e avec 32 pts. Le trio de tête est composé, dans l'ordre, de l'Iran (144 pts), la Corée (125 pts) et l'Irak (62 pts).