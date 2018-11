Algérie: Bedoui - Capitaliser les efforts de l'Etat au profit du secteur de la santé

- Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a insisté mardi à Sidi Bel-Abbès, sur la nécessité de "capitaliser" les efforts déployés par l'Etat et de rentabiliser les réalisations dont bénéficie le secteur de la santé.

En inaugurant l'établissement hospitalier de la sûreté nationale, baptisé au nom du Docteur Boudrâa Belabbès, première étape de sa visite dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, le ministre a souligné que "les avancées du secteur de la santé se reflètent dans les infrastructures réalisées selon les normes internationales et dotées d'équipements les plus modernes".

Ces avancées sont également "matérialisées dans la formation de la ressource humaine et l'encadrement par des compétences dans le but d'assurer une meilleure prise en charge du malade", a ajouté le ministre, appelant à "une meilleure proximité entre les établissements de la sûreté et les citoyens et à une meilleure collaboration entre les services de police et les institutions publiques".

Dans ce sens, M. Bedoui s'est félicité des efforts de coopération et de partenariat entre les établissements de santé relevant des services de la police et ceux de l'armée. "Ces derniers s'occupent de l'encadrement, de la formation et de l'accompagnement du personnel des établissements de santé relevant de la sûreté nationale et en assurant des spécialistes et des encadreurs", a rappelé le ministre.

En suivant avec attention les doléances des personnels de cet établissement de santé, le ministre a donné des instructions pour mettre des logements de fonction équipés à la disposition des personnels et des cadres de l'établissement venant d'autres wilayas.

Le ministre a visité les différents services qui composent cet établissement avant de présider une cérémonie, organisée en l'honneur de retraités du corps de la sûreté nationale et de la famille du défunt moudjahid Boudrâa Bel-Abbès.

L'établissement hospitalier de la sûreté nationale de Sidi Bel-Abbès compte une soixantaine de lits, destinés aux éléments de la sûreté nationale et à leurs ayant-droits. Il compte plusieurs services a l'instar de la médecine interne, de l'ophtalmologie, de la pédiatrie, de la chirurgie générale, de l'orthopédie, de la pneumologie ainsi que des laboratoires d'analyses médicales.

Bedoui inaugurera, au cours de cette visite de travail, le centre régional anti-cancer (CAC) puis inspectera une entreprise privée spécialisée dans la production d'aluminium, dans la zone industrielle du chef-lieu de wilaya.

Le ministre achèvera sa visite en présidant une rencontre, au siège de la wilaya, avec les représentants de la société civile.