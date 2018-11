Algérie: Trois narcotrafiquants arrêtés à Bechar en possession de plus de 22 kg de kif traité (MDN)

Alger — Trois narcotrafiquants à bord d'un véhicule touristique chargé de 22,2 kilogrammes de kif traité ont été arrêtés mardi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) à Bechar, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a arrêté, en coordination avec les services de la Sureté nationale, le 13 novembre 2018 à Bechar (3ème Région militaire), trois (3) narcotrafiquants à bord d'un véhicule touristique chargé de 22,2 kilogrammes de kif traité, tandis que d'autres détachements combinés de l'ANP ont saisi, à Ouargla (4e RM) et Sétif (5e RM), trois (3) fusils de chasse et 662 cartouches", précise le communiqué.

Dans le même cadre, des détachements de l'ANP "ont intercepté à Tamanrasset et In Salah (6e RM), deux (2) contrebandiers et saisi quarante (40) tonnes de denrées alimentaires, des outils d'orpaillage et une plaque photovoltaïque, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi vingt-huit (28) quintaux de tabac, 921.600 unités d'articles pyrotechniques et 266 comprimés psychotropes, lors d'opérations distinctes menées à Biskra et El-Oued (4e RM)", ajoute la même source.

Par ailleurs, des Garde-côtes "ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 81 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, Chlef et Aïn Témouchent (2e RM)", note le communiqué.