Togo: Salli Ahmed Salim sur un siège éjectable ?

La 8ème journée du championnat national de football de première division du Togo, prévue pour le 21 Novembre prochain se disputera avec ou sans le coach ghanéen de l'AS OTR, Salli Ahmed Salim ? C'est la grande interrogation.

Toutefois, jusqu'à preuve d'un communiqué officiel, on peut supposer qu'il reste le coach du club des Collectionneurs des taxes douanières et des impôts. En tout cas, selon une information reçue et qui fait aussi le tour des réseaux sociaux, M. Salim est « sur la sellette après la défaite concédée dimanche face à Maranatha FC de Fiokpo (0-3) ». Il est rapporté que le technicien ghanéen, « une réunion de crise a été convoquée lundi et l'issue n'a pas été favorable au coach ghanéen ».

On peut aisément comprendre les responsables du club de l'AS OTR, vu que ces derniers ont promis jouer les premiers rôles dans ce championnat national et accorcher au finish le sommet. Ce qui actuellement n'est pas le cas dans la mesure où, au terme de 7 journées, les Bleus et blancs ne sont que 7ème avec un total de 10 points (soit 3 victoires, 3 défaites et un nul).

A tout prendre, la défaite face à Maranatha semble être celle de trop.

Ce qui peut faire dire à plus d'uns que le prochain match face à Sara FC de Bafilo, invaincu depuis le début de la saison, peut décider du sort de Salli Ahmed Salim. Salli suivra-t-il d'autres de ses pairs tels, Maurice Noutsoudjin (ASKO), Adam Fazazi (Koroki), entre autres qui ont perdu leur fauteuil seulement après quelques journées ? Bon à suivre !