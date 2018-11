Afrique: CAN 2019 - Un rendez-vous avec l'histoire

Maroc - Cameroun, ce match au sommet de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Total 2019 pourrait constituer un événement historique pour les Lions de l'Atlas s'ils parvenaient à dompter les Lions du Cameroun qu'ils n'ont jamais battu auparavant.

Pour cela, Hervé Renard a mobilisé l'armada classique, alimentée de jeunes visages. Le Français veut ajouter un nouvel exploit à son palmarès d'autant que tous les joueurs ont répondu présent, y compris le capitaine Mehdi Benatia (Juventus de Turin) qui avait manqué à l'appel lors des trois derniers matchs (Malawi et Comores).

Retour également de Soufiane Boufal qui n'avait pas convaincu le coach quand il évoluait en Premier league avec Southampton. Boufal a retrouvé des ailes sous le maillot du Celta Vigo en Liga cette saison. Récupération du jeune feu follet de Schalke 04, Amine Harit, qui avait été écarté pour des raisons disciplinaires.

Hervé Renard semble vouloir faire d'une pierre deux coups. Créer la concurrence pour les postes et rajeunir pour anticiper les futures échéances notamment les éliminatoires des deux prochaines Coupe du Monde. Il a pris le libero du Wydad de Casablanca Achraf Dari (20 ans), et les jeunes « Hollandais » Oussama Idrissi (AZ Alkmaar) et Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam). Des pièces de rechange pour parer au plus pressé avec quelques titulaires habituels dont certains alternent méforme et blessures.

Malgré la logique qui guide le choix de la nouvelle liste, il n'en demeure pas moins qu'elle comporte des zones d'ombres. L'exemple est le rappel de Mbarek Boussoufa qui ne donne plus satisfaction depuis le Mondial Russe et ce, pour deux raisons principales : le poids de l'âge (34 ans) et le manque de compétition. Boussoufa n'a pas trouvé club preneur cette saison avant de se lier tout récemment à un club saoudien (contrat de deux mois).

L'autre point d'interrogation concerne le gardien titulaire : qui de Mounir El Kajoui (Malaga, Espagne) ou de Yassine Bounou (Girona, Espagne) gardera cage ? Les pronostiqueurs parient Bounou qui s'est imposé comme gardien titulaire de son équipe en Liga.

Hervé Renard dispose d'un nombre conséquent d'informations sur le Cameroun car le sélectionneur Clarence Seedorf a retenu presque le même effectif que celui qui avait affronté le Malawi lors de la quatrième journée. Le Cameroun compte garder la tête du classement (8 points), suivi du Maroc (7 pts), le Malawi (4 pts) et les Iles Comores 2 pts).

Le match est prévu vendredi 16 novembre 2018 en soirée au Complexe Mohammed V à Casablanca.

Listes des vingt-six joueurs convoqués

Gardiens: El Kajoui Munir (Malaga/Espagne), Bounou Yassine (Girona/Espagne), Tagnaouti Ahmed Reda (WAC)

Défenseurs: Da Costa Manuel (Istanbul Basaksehir/Turquie), Romain Saiss (Wolverhampton/Angleterre), El Mouttaqui Mehdi Benatia (Juventus/Italie), Hakimi Achraf (Borussia Dortmund/Allemagne), Dari Achraf (WAC)

Milieux de terrain: El Ahmadi Arroussi Karim (Al-Ittihad/Arabie Saoudite), Ait Bennasser Youssef (Monaco/France), Boussoufa M'bark (sans club), Belhanda Younes (Galatasaray/Turquie), Fajr Fayçal (Caen/France), Harit Amine (Schalke 04/Allemagne), Boufal Sofiane (Celta Vigo/Espagne), Dirar Nabil (Fenerbahce/Turquie), Idrissi Oussama (AZ Alkmaar/Pays-Bas), Hafidi Abdelilah (Raja), Oualid El Hajjam (Amiens/France)

Attaquants: Noureddine Amrabat (Al Nasr/Arabie Saoudite), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam/Pays-Bas), Ayoub Kaabi (Hebei China Fortune/Chine), Khalid Boutaib/Malatyaspor/Turquie), Walid Azaro (Al Ahly/Egypte), Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam/Pays-Bas)