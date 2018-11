Cote d'Ivoire: James CLAYTON, nouveau Président du Conseil d'administration de la Banque de l'Habitat de la RCI

Les choses vont vite du côté de la BHCI. Le Conseil d'administration vient de confirmer son Directeur Général et porter à la tête de la présidence du Conseil James Clayton.

« La page du passé est désormais tournée, et la BHCI est sur une trajectoire résolument axée vers l'avenir » déclare James Clayton, le nouveau Président du Conseil d'Administration (PCA) de la BHCI.

Le Conseil d'Administration, réuni le mercredi dernier a coopté James Clayton au titre de Président du Conseil d'Administration de la BHCI. M. Clayton est PCA de Westbridge Mortgage REIT depuis 2014.

Solide expérience de la nouvelle recrue

Ce banquier, qui dispose d'une solide expérience de près de quarante ans au Canada, a été, entre autres, fondateur et dirigeant de deux institutions financières de crédit immobilier (Resmor Trust et Moncana Bank, toutes deux revendues avec succès à des groupes importants). Pour M. Clayton « Westbridge est infiniment reconnaissant aux employés et à la Direction Générale de la Banque, qui ont su garder espoir et ont continué à servir une clientèle loyale, malgré les difficultés inhérentes à une transition complexe ». Les remerciements du nouveau PCA de la Banque ont été aussi étendus à l'ensemble des dirigeants précédents, ainsi qu'au PCA sortant de la Banque, M. David Bomuah Amuah, et son conseiller spécial M. Stéphane Amand.

Depuis l'acquisition de la banque en janvier 2018, Westbridge a travaillé en étroite collaboration avec l'ensemble des employés pour opérer une transformation radicale de la BHCI, traduite en premier lieu, par un changement d'identité visuelle en mai dernier. Ensuite, une refonte de ses processus internes d'attribution de crédit lui a valu son repositionnement compétitif sur le marché. La semaine dernière, elle a annoncé son nouveau Conseil d'Administration entièrement reconstitué.

Reconduction du Directeur Général

Le nouveau Conseil d'Administration a reconduit M. Abou Touré à son poste de Directeur Général de la Banque, fonction qu'il occupe depuis janvier 2016. «M. Touré a réussi à stabiliser en deux ans une banque auparavant en difficulté des années durant, tout en préservant la paix sociale dans les rangs des employés. C'est un honneur pour nous que M. Touré ait accepté de surseoir à son départ à la retraite pour servir », a souligné James Clayton.

La reconduction du mandat de M. Touré confirme une fois de plus l'engagement de Westbridge à travailler en intelligence avec les structures et équipes existantes. Pour rappel, la firme canadienne avait promis un « zéro-plan social » lors de la soumission de son dossier au début du processus de privatisation de la Banque. Et depuis son arrivée, la BHCI est passé de 174 employés à aujourd'hui près de 270 en 9 mois d'opérations.