Cote d'Ivoire: Renforcement des capacités - 93 nouveaux managers reçoivent leurs diplômes

Depuis 2011, de hauts cadres d'entreprises ivoiriennes se donnent les moyens d'acquérir des outils spécifiques de management répondant aux normes et standards internationaux.

Après neuf mois de formation intense, les directeurs généraux et opérationnels qui ont participé aux programmes de formation de longue durée de Mde business school, ont reçu leurs diplômés. 30 sont issus de l'Advanced management program (Amp) et 63 du Program for management development (Pmd).

Lors de la seconde cérémonie de graduation qui s'est tenue le 10 novembre 2018, à l'Institut français de Côte d'Ivoire, à Abidjan-Plateau, le directeur général de l'école d'affaires, Martin Frigola, a, avant tout, salué le mérite de ces hauts dirigeants d'entreprises qui, malgré leurs lourdes responsabilités, ont réussi à conjuguer travail et études. Et d'ajouter: « ce parcours que vous aviez suivi en 2018, vous a outillé pour être des protagonistes dans le changement de notre environnement en commençant par votre changement personnel. Il vous revient de construire le futur là où vous êtes et là où vous irez ».

Pour en arriver là, ces managers (les Pmd) ont eu à faire 220 heures de cours et plus de 85 cas réels de management étudiés entre Abidjan et Barcelone. Ces formations, faut-il l'indiquer, sont dispensées en grande partie par d'éminents professeurs venant de l'Iese Barcelone, classé depuis quatre années consécutives comme meilleur business school au monde par Financial Times.

Le Pr Xavier Olivier Conti qui représentait le directeur général de l'école barcelonaise à la cérémonie de graduation a, lui aussi, reconnu les efforts consentis par les chefs d'entreprises. « Je vous félicite pour avoir réussi ce programme exigeant et intensif, et vos familles pour vous avoir supporté dans les moments durs où vous les avez laissées seules pour aller étudier un cas ou discuter en groupe », a-t-il dit.

Aujourd'hui, ces managers portent fièrement les insignes honorifiques de Mde business school et sont aussi des portes flambeaux. Après leur graduation, ces 93 managers sont maintenant rentrés dans la grande famille des alumni de cette école d'affaires à Abidjan.

Le vice-président de l'association, Nabil Ajami, leur a demandé d'incarner et de perpétuer la mission et les valeurs des alumni de ce business school. Avant d'affirmer: « avec les transformations qu'il y a eues en vous, vous êtes désormais en mesure d'accomplir avec plus d'efficacité votre mission professionnelle et de mettre vos nouveaux talents au service de vos familles et de la société en général ».