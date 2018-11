Cote d'Ivoire: Plateau - Un autre accident sur le pont de Gaulle

Un accident s'est produit ce mardi 13 novembre, en début d'après-midi, à la montée du pont De Gaulle. Aucune perte en vie humaine.

Un accident a eu lieu en début d'après-midi à la montée du pont De Gaulle dans le sens Plateau-Treichville en venant du boulevard lagunaire. Mais cette fois, il y a eu plus de peur que de mal.

Il est 14h 35 min, lorsque le taxi immatriculé 4176 HK 01 arrive à ce virage. En provenance d'Adjamé-Renault et en partance pour Marcory, il a à son bord cinq personnes y compris le conducteur. Arrivé à ce niveau, sans doute ayant mal négocié le virage, le taxi fonce tout droit sur la partie de la margelle récemment refaite, la percute violemment et fait un tonneau avec les quatre roues en l'air non loin du garde-fou débouchant sur la lagune ébrié.

Aucun mort n'est à déplorer. Que des blessés légers, à part le chauffeur qui semblait très mal en point à notre arrivée sur les lieux.

A ce même endroit, le dernier accident qui a eu lieu le 4 octobre, avait coûté la vie aux deux occupants du véhicule. C'était une fourgonnette, et elle avait fini malheureusement sa course dans le plan d'eau. Tout comme le véhicule de ramassage d'ordures qui, il y a deux ans, ayant à son bord deux personnes, avait aussi fait une chute libre dans la lagune, au même virage, tuant les deux occupants.

Mauvaise conduite ?

Lorsque l'accident se produit, rapidement des piétons qui passaient ont accouru pour secourir les passagers. Ils les sortent délicatement du véhicule.

L'un des passagers, Louis Adolphe Asseh Kouamé, étudiant en Physique-Chimie à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, qui a vite retrouvé ses esprits, raconte les faits. « Depuis Adjamé, on a remarqué qu'il y avait un problème avec la conduite du chauffeur. Il ne semblait pas très concentré sur la direction. Aussi, on sentait des secousses parfois. Mais arrivé au virage, la situation s'aggrave. Il roule à toute vitesse pour dépasser un bus qui était légèrement devant nous, et c'est ainsi qu'il perd le contrôle et va percuter le béton », relate-t-il.

Mauvaise conduite ? Quoi qu'il en soit, le virage du Pont de Gaulle a fini par se tailler une sombre réputation avec cette série d'accidents.